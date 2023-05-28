6 أطعمة تسبب ارتفاع ضغط الدم.. أبرزها المخلل

يتفاجيء البعض بإرتفاع ضغط الدم بعد تناول بعض الأطعمة، لذا يجب تجنب بعض الأطعمة، لتفادي ارتفاع الضغط لديك، وفيما يلي نقدم لك أبرز الأطعمة الممنوعة والتي يجب تقنينها، حتى لا تصاب بإرتفاع ضغط الدم.

إرتفاع ضغط الدم

ملح الطعام

يعاني الكثير من مرض الضغط المرتفع، بسبب استهلاك الملح بشكل كبير وإضافته على جميع الأكلات بكميات كبيرة، لذا يجب الحرص على عدم إضافة الكثير من الملح وتقنين الكمية التي يمكن وضعها على الطبق، حتى لا تصاب بأمراض عديدة أبرزها ارتفاع ضغط الدم، ومن المعروف أن هناك بعض التوابل قد تلبي حاجتك في تمليح الطعام، دون إضافة الملح، ومن أبرزها: (الفلفل الأسود، الكركم، الكاري والبقدونس).

المخللات

لا يستغني البعض عن تناول المخللات في وجباتهم، مما قد يشكل ضررًا على صحتهم، رغم أنها مفيدة للميكروبات، لكنها تملء الجسم بالأملاح والمياه، لذا يجب الحد من تناول كمية كبيرة من المخللات والأطعمة المخمرة، ويمكنك تبديله بإضافة الخل أو تتبيلة الحمضيات التي ستضيف نكهة منعشة مع ملح أقل.

الأطباق المجمدة

تلجأ الكثير من السيدات إلى طهي الأكلات المجمدة السريعة، كونها لا يتوفر لها الوقت الكافي لتقوم بإعداد وصفات منزلية، إلا أنها قد تلحق الضرر بأفراد أسرتها مع التكرار، فمعظم هذه الأطباق مليئة بالملح لذا، فإن الطعام المجمد يكون غالباً غنياً بالمح، لذلك عليك التحقق دائماً من الملص

الجبن

تحتوي بعض الأجبان على نسبة عاليه من الأملاح الضارة لمرضى الضغط، ومن أبرزها والأكثر ملوحة هي: جبن الحلوم، والجبن الأزرق (روكفور)، وجبن الفيتا، والجبن الذائب (نوع الجبن من نوع برجر).

من ناحية أخرى، يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن يأكلوا بأمان جبن إيمنتال، وجبن موزاريلا، وريكوتا، وجبن بارميزان.

اللحوم الباردة

لحم البقر أو الدجاج أو الحبش (مرتديلا)، النقانق الجافة، السلامي.. هذه اللحوم الباردة الدسمة جداً هي أيضاً مالحة جداً، ويجب تجنبها عندما تعانين من ارتفاع ضغط الدم احترسي أيضاً من سمك السلمون المدخن (استبدليه بسمك السلمون الطازج أو المتبل) والماكريل المعلب (اختاري الماكريل المشوي بدلاً من ذلك).

التوابل المصنعة

تحتوي التوابل المصنّعة على كميات كبيرة من الملح، مثل: مكعبات المرقة، الخردل، صلصة الصويا، هريس الأنشوجة، المخللات، الكبر.. وهي ترفع من ضغط الدم، لذا يفضل استخدام التوابل النباتية على شكل بودرة أو طازجة غير المصنعة للوقاية من أضرارها.