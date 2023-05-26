إصابة محمد الضاوي كريستو في مباراة تونس بمونديال الشباب

شهدت مباراة منتخبي تونس والعراق ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، إصابة اللاعب محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي والمنتخب التونسي.

إصابة محمد الضاوي كريستو:

شارك محمد كريستو أساسيًا في فوز المنتخب التونسي بثلاثية من دون مقابل على المنتخب العراقي، مساء يوم الخميس، بالبطولة المقامة في الأرجنتين، وتعرض للإصابة في منتصف الشوط الثاني من المباراة، وخرج في الدقيقة 66، إذ لم يتمكن اللاعب من الخروج من أرض الملعب وتم إخراجه على نقالة.

وشارك محمد كريستو صاحب الـ20 عامًا كبديل في المباراة الأولى لنسور قرطاج بالبطولة، والتي انتهت بهزيمة المنتخب التونسي بهدف نظيف على يد منتخب إنجلترا، وشارك اللاعب لمدة 27 دقيقة.

وكان محمد الضاوي كريستو قد تعرض لإصابة في كاحل القدم من قبل مع النادي الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، والتي تعرض لها أمام فريق فاركو ليخضع بعدها اللاعب لجلسات أهيل ليعود أسرع للملاعب.

يقع المنتخب التونسي بقيادة محمد كريستو في المجموعة الخامسة من منافسات كأس العالم للشباب، ويتواجد معه كل من منتخبات العراق وإنجلترا وأورجواي.

يحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب أندية الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعها من الفوز في 17 لقاء والتعادل في 5 مواجهات ولم يتلق الأحمر أية هزيمة حتى الآن ببطولة الدوري.