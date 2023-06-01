فوائد الكاكاو المذهلة.. خارق لصحة المرأة ويغنيك عن استشارة الطبيب

يُعد الكاكاو من المشروبات المفضلة لدى الجميع، فيعمل على تحسين المزاج والاسترخاء، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، كما أن له دور كبير لصحة القلب والوقاية من الأمراض السرطانية، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائد الكاكاو وطريقة تحضير كيكة لذيذة بالكاكاو.

كاكاو

غني بمضادات للأكسدة

الكاكاو غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الزنك والنحاس، التي تساعد في محاربة آثار الشيخوخة، كما يضمن محتواه المضاد للأكسدة من فيتامين إي E الأداء السليم للرؤية ويحارب ظهور بعض أمراض العين.

مضاد قوي للتوتر

بفضل غنى الكاكاو بالمغنيسيوم، يلعب هذا العنصر الغذائي دوراً في استرخاء العضلات، ضدّ الإجهاد والتعب.

تودين الإطلاع على علاج التعب.

مصدر لفيتامين دي D

يضمن فيتامين دي D الذي يحتوي عليه الكاكاو تقوية الأسنان والعظام، فضلاً على العديد من العمليات الحيوية في الجسم.

الوقاية الجيدة من أمراض القلب والأوعية الدموية

يقلل الكاكاو من ضغط الدم، وبالتالي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. من هنا فهو يعتبر حليفاً لصحة القلب.

يحتوي الكاكاو على العديد من الفوائد الصحية، لذلك لا يجب إزالته من النظام الغذائي، ولكن تناوله باعتدال.

كيكة بالكاكاو

طريقة عمل كيكة الكاكاو

المقادير

- سكر : كوب

- الزيت النباتي : كوب

- البيض : 3 حبات

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- لبن زبادي : كوب

- دقيق : 2 كوب (منخل)

- بيكنج صودا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بودرة الكاكاو : نصف كوب

طريقة التحضير

اخفقي السكر مع الزيت في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج هشاً.

أضيفي البيض واخفقي.

أضيفي الفانيلا واللبن الزبادي واخفقي حتى تتجانس المكونات.

أضيفي الدقيق المنخول والكاكاو البودرة والبيكنج باودر والبيكنج صودا واخفقي جيداً حتى يتجانس الخليط.

جهزي قالب الكيك وادهنيه بالزيت ورشة طحين.

صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن على حرارة 180 لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه لمدة 15 دقيقة ليبرد ثم ضعيه في طبق التقديم.

قطعي الكيك وزيني برشة سكر بودرة وفواكة حسب الرغبة وقدميه.