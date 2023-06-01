الذكاء الاصطناعي يتحكم في البشر.. باحث في تكنولوجيا الرياضة يوضح

لم يتوقع أحد يومًا أن يتحل الذكاء الاصنطاعي كل هذه الأهمية في العالم ويتحكم في ملايين الوظائف حول العالم حيث تشير إحصائيات رسمية أن الذكاء الاصنطاعي سوف يلغي ويعدل ما يقرب من 300 - 800 مليون وظيفة حول العالم.

الذكاء الاصطناعي

تشكيلة الفريق

على الزيني، باحث في تكنولوجيا الرياضة، أكد في تصريح لـ "بوابة الوفد: أن الأمر ليس جديدًا مؤكدًا أن عدد من الأندية في انجلترا وأسبانيا استخدما شات جي بي تي في وضع تشكيلة الفريق لإحدى مباريات القدم.

وتابع: "شهدت نادي "برايتون آند هوف ألبيون"، استخدموا برنامج "شات جي بي تي" لاختيار أفضل تشكيل للفريق على مدار تاريخه"، مؤكدًا أن التطبيق اختار أفضل تشكيلة للفريق ووضع خطة لعب 4-3-3 التي تناسب كل اللاعبين الذين اختارهم في التشكيل.

الذكاء الاصطناعي

من جانبه وصف موقع "ساسيكس وورلد" النتيجة بأنها رسالة واضحة جداً، مفادها أن الذكاء الاصطناعي دخل حياتنا إما لإيذائنا أو إغوائنا"، في إشارة إلى تأثر مهنة التدريب بالسلب في المستقبل.

كما طرح سؤالًا هامًا حول وظائف المدربين قائلًا: "ماذا عن رأي المدربين أنفسهم، وكيف يرون مستقبل التدريب في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي على كافة مناحي الحياة؟.