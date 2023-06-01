منى زكي تمتنع عن مشاهدة أعمالها.. السر عند مدرب التمثيل

تحدثت الفنانة منى زكي بتوسع عن حياتها العملية حول الكثير من الأشياء التي تدور في الكواليس لأول مرة في مسلسل "تحت الوصاية"، الذي شاركت به في الموسم الرمضاني السابق 2023، وكشفت أيضا عن الأحداث التي مرت بها في الفترة الماضية، وناقشت أزمة الوصاية على أموال أبنائها بعد رحيل زوجها.

منى زكي

منى زكي:لا أحب مشاهدة أعمالي كي لا أري عيوبى الشكلية

صرحت الفنانة منى زكي من خلال ظهورها مع الإعلامي محمود سعد قائلة:"إنها في الوقت السابق كانت لا تحب مشاهدة أعمالها التلفزيونية، كي لا ترى عيوبها الشكلية فيها، حيث كانت تشعر أنها ليست جميلة بما فيه الكفاية، لذلك كانت تتجنب مشاهدتها".

منى زكي

منى زكي

منى زكي: أنا ألجأ دائمًا لمدرب التمثيل..كسرت الحاجز اللي كان مضايقني من شكلي

وأضافت منى زكي:"أنا ألجأ دائمًا لمدرب التمثيل، وزمان كان عندي مشكلة في الثقة بالنفس، وبالمناسبة أنا بقيت أشوف أعمالي مؤخرًا بس، لكن قبل كدا مكنتش بحب أشوفها، لأني كنت بطلع منها عيوبي الشكلية بس، مؤخرًا كسرت الحاجز اللي كان مضايقني من شكلي، وبقيت متفائلة أكتر، وكنت بحس بكده بالرغم إن فيه 7 أطباء تجميل قالوا إن منى زكي وجهها سينمائي وجميل".

منى زكي

منى زكي: نجمات السينما زمان أحلى بكتير من دلوقتي

وتابعت منى زكي معلقة:"أنا بقيت أحس إن مستوى الجمال عندنا قلّ، زمان كنت بحس نجمات السينما أحلى بكتير من دلوقتي، وبجد لما بشوف صور أمي وجدتي في شبابهم بحس إني البطة السودا جنبهم، وأعتقد ظروف الحياة والضغط اللي بقينا فيه هو اللي بيخلي نفسيتنا تتغير، وبتخلي جمالنا ميظهرش".

منى زكي

منى زكي:الممثل بيتعب جدًا عشان يقدر يخبي مشاعره

وأكدت منى زكي إلى أنها تسعى دائمًا لتطوير ذاتها، والعمل على جعل مشاعرها تتماشى مع العمل الفني، قائلة:"الممثل بيتعب جدًا عشان يقدر يخبي مشاعره لو بيمر بحاجة وحشة، عشان الجمهور ميعرفهاش، لو عنده مسرح أو كدا، وبنتعب أوي لأننا بنعيش ظروف مش ظروفنا، وتجارب بعيدة جدًا عن حياتنا".