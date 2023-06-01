منى زكي تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في "تحت الوصاية"

حصلت الفنانة منى زكي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسلها الأخير تحت الوصاية الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لهذا العام، كما كرم الحفل المخرج محمد سامي لمجهوده في مسلسل "جعفر العمده"، وكذلك الفنانة دينا الشربيني، والفنان طارق النهري، وغيرهم.

منى زكي

نالت منى زكي لقب "أفضل ممثلة" عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية"، وشارك في العمل دياب، والذي يجسد دور شقيق زوج (حنان)، مها نصار (سناء)، ورشدي الشامي في دور الريس ربيع، وخالد كمال (حمدي)، أحمد خالد صالح ويجسد دور (زكريا)، على الطيب (إبراهيم)، نهي عابدين بدور (منى).

وطرح المسلسل قضية معاناة الأم والأولاد بعد وفاة الزوج ونقل الوصاية للجد، بالإضافة لغلق المجتمع الباب أمام المرأة لبعض الوظائف، لتكشف الفنانة منى زكي عن رغبتها في تغيير بعض القوانين والعادات التي تراها ظالمة للمرأة.

وفي مداخلة تليفونية سابقة للفنانة منى زكي عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، قالت: "المسلسل يتحدث عن حدوتة كبيرة وهناك أمور كثيرة سيئة في المجتمع، مثل إقصاء المرأة على سبيل المثال من بعض الوظائف، إذْ يتم إغلاق الباب أمام المرأة فيها، ورغم ذلك إلا أن هناك سيدات أقوياء محاربات يستطعن تحقيق المستحيل".

وتابعت: "المرأة بتعافر حتى لو كانت بسيطة وبتكتشف قدراتها في نفسها، أنا مش بفهم بالقانون لكن لمسني مسألة الأولاد في مسلسل تحت الوصاية وقدمت الفكرة كإمراة".

وأضافت منى زكي: "الأم هي أكثر حد بيخاف على ولاده وبتتحط في ظروف صعبة عشانهم حتى لو معندهاش خبرة، عشان كده أنا ضد قوانين تخوين الأم اللي معموله لمجرد التخوين".

منى زكي تكشف عن أصعب مشهد في "تحت الوصاية"

أوضحت منى زكي أن من أصعب مشاهد مسلسل "تحت الوصاية" مع أولادها، قائلة: "أصعب مشاهد المسلسل لما ابني ضاع مني، اللي هو بعد كل اللي أنا بعمله دا وكل المعافرة والمحاولات دي، لو دا راح ولا حاجة تسوى".

وعن الهجوم التي تعرضت له بعد عرض المسلسل: "والله أنا بحاول مبصش على أي حاجة وبشكر ربنا على كل الرسائل الحلوة اللي بتوصلني وبحاول متأثرش بالجانب السلبي للسوشيال ميديا، وأنا بالنسبة لي عالم السوشيال ميديا مش حقيقي لا بهجومه ولا بسقوطه ولا بنجاحه وأنا بحس حتى لو هو حاجة صغيرة ممكن تكبر ولو حاجة كبيرة ممكن تصغر وتهوى وتتلاشي، ومبتبقاش حاجة طبيعية مبنية على أسس ومعايير وانضباط ولكن أوقات كتيرة بتبقى حاجات مصطنعة ومفتعلة وأحيانا ناس عندها غضب وعايزة تفرغه في شيء، ولكن في العموم أنا مش بحاول أشغل بالي بهذا العالم".