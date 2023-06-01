والدة منى زكي: بتاعة الودع تنبأت بنجومية ابنتي.. وتكشف أفضل مسلسل قدمته

حلت الفنانة منى زكي ضيفة ببرنامج Sold Out، والذي يعرض على منصة WATCH IT،ويقدمه الإعلامي محمود سعد، وكانت المفاجئة ظهور خاص لوالدتها الدكتورة تهاني جعفر لتتحدث عن تفاصيل متعلقة بابنتها وتوقعها أن تكون نجمة مشهورة.

كشفت والدة الفنانة منى زكي عن توقعها بأن تكون ابنتها فنانة موضحة: "في مرة كنا على البحر وفيه واحدة بتشوف الودع ووقفت عشان أتفرج، وكنت لسه مخلفتهاش وقالتلي هتجيبي بنت وهتبقى مشهورة جدًا جدًا وهتلفي العالم انتي وهي وده حصل".

وأوضحت تهاني جعفر أنها أول شخص تقوم منى زكي بأخذ رأيه في أدوارها قائلة: "مش بشوف غير مسلسلاتها، ودايما بتكلمني أول واحدة وبتسألني عن رأيي، ممكن أقولها برافو عليكي أو لأ".

وعن أكثر شخصية جسدتها الفنانة منى زكي وأثرت فيها مسلسل "لعبة نيوتن"، والتي قامت فيه بشخصية (هناء سالم)، زوجة الفنانة محمد ممدوح (حازم)، ويشارك في العمل محمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعلي قاسم ومحمد التاجي ومجدي السباعي وأسامة الهادي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها

الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

وتدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

ويذكر أن أخر أعمال الفنانة منى زكي، مسلسل تحت الوصاية والذي عرض ضمن السباق الدرامي لهذا العام، ويتناول قضية معاناة الأم والأولاد بعد وفاة الزوج ونقل الوصاية للجد، بالإضافة لغلق المجتمع الباب أمام المرأة لبعض الوظائف، لتكشف الفنانة منى زكي عن رغبتها في تغيير بعض القوانين والعادات التي تراها ظالمة للمرأة.

منى زكي

كما يتحدث المسلسل عن إقصاء المرأة على سبيل المثال من بعض الوظائف، إذْ يتم إغلاق الباب أمام المرأة فيها، ورغم ذلك إلا أن هناك سيدات أقوياء محاربات يستطعن تحقيق المستحيل".