رجوة آل سيف تتألق بفستان من توقيع مصمم عربي في زفافها

تحتفل الأردن الآن بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسته الآنسة رجوة آل سيف، والتي تألقت بفستان بسيط، لتخطف الأنظار برقتها وبساطتها، بالإضافة لمكياجها الناعم المتناغم مع جمالها المميز.

حفل زفاف الحين بن عبد الله ورجوة آل سيف

وبدت رجوة أل سيف بفستان باللون الأبيض البسيط، من إبداع المصمم إيلي صعب، وتميز بتصميمه المحتشم، وتميز بأكمام بسيطة مجسمة، وقصة درابيه على الصدر، مع ذيل طويل تمت خياطته يدويًا وطرحة أدخلت عليها التطريزات الناعمة.

وحملت رجوة باقة بسيطة من الزهور البيضاء، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية والمرصعة بالألماس، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها وخاتم الزواج الرقيق.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت رجوة تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بتقسيم شعرها وتثبيته على الجانبين، وتركته يتدلى من الخلف بصيحة الويفي اللامع، وزينته بتاج أنيق مرصع بالألماس من Fredjewelry سبق أن ظهرت به الملكة رانيا، وطرحة العروس الطويلة المصنوعة من التُل الناعم.

ووضعت رجوة آل سيف مكياجًا ناعمًا وبسيط، فحددت عينيها بالكحل الأسود وظلال العين بدرجات الوردي الفاتحه المدمجه مع النود، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على رموش طويلة وجذابة، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح ليتماشى مع لون بشرتها وإطلالتها الناعمة.

زفاف الحين بن عبد الله

رجوة آل سيف بسيارة طراز رولز رويس موديل عام 1968

وكانت وصلت رجوة إلى قصر زهران مع الأمير هاشم العبد الله والأميرة سلمى لإتمام مراسم كتب الكتاب في سيارة من طراز رولز رويس موديل عام 1968 صنعت للملكة الراحلة زين الشرف، وتم استخدامها مؤخرا من قبل الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله خلال حفل عيد الاستقلال وخلال الزيارة الأخيرة للملك تشارلز الثالث للأردن.

أبرز المدعوين لزفاف الأمير الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف

ومن أبرز المدعوين إلى الحفل، ملك هولندا الملك ويليم الكساندر وزوجته الملكة ماكسيما بالإضافة إلى ولية العهد الأميرة كاترينا أماليا، من السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال، ولي عهد النرويج الأمير هاكون، ملك ماليزيا الملك سلطان عبدالله أحمد شاه وزوجته الملكة عزيزة، ولي عهد الدنمارك الأمير فريردريك وزوجته الأميرة ماري، ومن مصر السيدة الأولى إنتصار السيسي وابنته آية، جيل بايدن وابنته جو بادين.