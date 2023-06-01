هل حصلت رجوة آل سيف على لقب أميرة.. مصدر من القصر يجيب(خاص)

وسط بهجة وفرحة كبيرة ترقبها العالم العربي والغربي، احتفلت الأردن خلال الدقائق الماضية بعقد قرآن وحفل زفاف ولى عهد المملكة الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الأنسة رجوة آل سيف، واتجهت أعين العالم نحو العاصمة الأردنية لتتابع زفاف.

هل حصلت رجوة آل سيف على لقب أميرة؟

كشف مصدر مقرب من القصر الملكي الأردني، خلال تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، عن حصول رجوة آل سيف زوجة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على لقب أميرة، إذ قال المصدر إن وفقًا للإرادة الملكية منحت رجوة خالد آل سيف لقب أميرة فور توقيع عقد القران لتصبح بشكل رسمي أميرة الأردن.

وقال المصدر وفقًا للعرف وعادات وتقاليد العائلة المالكة الأردنية، يمنح لقب الأميرات لزوجات الأمراء الهاشميين بعد الانتهاء من مراسم عقد القران، بإرادة ملكية سامية وتكنى على اسمه، كما يتم صدور بيان من الإرادة الملكية وهو كالآتي: "منح الآنسة رجوة خالد آل سيف لقب "أميرة" لتصبح "الأميرة رجوة الحسين".

حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

تفاصيل حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

كشفت المصدر تفاصيل حفل الزفاف، قائلًا أن حفل القرآن عُقد في قصر زهران العامر وهناك 150 ضيفًا من الأفراد العائلة المالكة، وأصدقاء وأشقاء مدعوون من زعماء ورؤساء الدول، وأفراد مقربين من عائلة الآنسة رجوة.

وكان الإمام أحمد الخلايلة هو المشرف على مراسم عقد القران، وهو نفس الإمام الذي سبق وأشرف على عقد قران الأميرة إيمان خلال هذا العام الجاري.

حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

مراسم حفل زفاف الأمير الحسين

حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وعروسه الآنسة رجوة آل سيف، يحظى بإهتمام كبير من قبل العالم أجمع، سيحضر مراسم عقد القران المنوي لا يقل عن 1700 شخصية عربية وعالمية من بينهم رؤساء دول وشخصيات بارزة جدا، والذي سيقام بين قصري زهران والحسينية بالعاصمة عمّان ما.

وبدأ الحفل الآن بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، باستقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقية القوات المسلحة، قبل أن يصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ومن بعدها وصلت رجوة آل سيف إلى حفل الزفاف.

رجوة آل سيف

ومن أبرز المدعوين إلى الحفل، ملك هولندا الملك ويليم الكساندر وزوجته الملكة ماكسيما بالإضافة إلى ولية العهد الأميرة كاترينا أماليا، من السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال، ولي عهد النرويج الأمير هاكون، ملك ماليزيا الملك سلطان عبدالله أحمد شاه وزوجته الملكة عزيزة، ولي عهد الدنمارك الأمير فريردريك وزوجته الأميرة ماري، ومن مصر السيدة الأولى إنتصار السيسي وابنته آية، جيل بايدن وابنته جو بادين.