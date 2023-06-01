الأرصاد تُحذر من سوء الطقس.. ابتعدوا عن الأشجار ولوحات الإعلانات

تعرضت المحافظات المصرية خلال الساعات الأخيرة موجة الطقس السيء، من انتشار الرياح المثيرة للرمال والأتربة وسقوط الأمطار الخفيفية، وتسبب سرعة الرياح القوية في سقوط عدد من الأشجار ولوحات الإعلانات على الطرق، مما تسببت في تعطل الحركة المرورية على بعض الطرق.

موجة الطقس السيء يضرب المحافظات رياح وأتربة وأمطار

وعلقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على موجة الطقس السيء التي تتعرض لها المحافظات المصرية، مشددة على أن هناك استمرار سوء الأحوال الجوية حتى يوم غدًا الجمعة، موضحة أن هناك نشاط للرياح المحملة بالأتربة.

وأوضحت "غانم"، أن نشاط الرياح سيكون على أغلب المحافظات الشمالية ومدن القناة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية وبعض المناطق في القاهرة الكبرى.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، إلى أن سرعة الرياح هي التي تسبب في سقوط الأشجار واللوحات الإعلانية على الطرق، حيث إن سرعة الرياح تجاوزت 55 كيلو متر، وتسببت السحب الرعدية إلى تعطل الرؤية الأفقية.

وتابعت: "درجات الحرارة ستظل مرتفعة غدا وأمطار خفيفة ورعدية، ومع يوم السبت يختلف الجو وتنخفض درجات الحرارة ومتوقع أن تصل 34 على القاهرة الكبرى، مع توقف الأتربة والرياح".

ووجهت عدد من النصائح للمواطنين بشكل عام ومرضى الجيوب الانفية والشعب الهوائية بشكل خاص، منوهة بأنه لابد من عدم التعرض للهواء المنتشر به أتربة، كما أنه لابد من ارتداء الكمامة وعدم الخروج في ظل هذه الأجواء من سوء الأحوال الجوية، مشددة على أنه ولابد من أن يكون هناك حذر من الاقتراب من الأشجار والبنايات المتهالكة ولوحات الإعلانات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للأتربة الناتجة عن العاصفة، ووضعت الإدارة العامة للمرور، بعض الإجراءات والإرشادات لسائقي السيارات، خلال السير أعلى الكباري والطرق والمحاور، حفاظا على أرواحهم.

الإجراءات والإرشادات لسائقي السيارات، خلال موجة الطقس السيء

1ـ عدم الاستخدام المفاجئ أو الضغط الشديد على الفرامل تفادى.

2ـ السير بسرعة منخفضة، مع تشغيل المساحات لإزالة الأتربة لضمان الرؤية .

3ـ ترك مسافة كافية بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4ـ استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين المسار مع الآخرين.