بسبب سوء الأحوال الجوية.. إنهيار مآذنة مسجد بالقليوبية

تعرضت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، لعاصفة ورياح شديدة محملة بالأتربة مما تسبب فى حجب الرؤية عن بعض المناطق خاصة القريبة من المناطق الجبلية والصحراوية بأبو زعبل والخانكة والعبور ، كما شهدت المحافظة سقوط أمطار خفيفة على مختلف مناطق المحافظة.

وتسببت الرياح فى انقطاع الكهرباء على بعض قرى المحافظة بسبب سقوط الأسلاك التى تمدها بالكهرباء فضلا عن تأثر حركة البيع والشراء بسبب اغلاق المحال التجارية وعزوف المواطنين عن الخروج من منازلهم بسبب برودة الجو.

وتسببت سوء الاحوال الجوية والرياح الشديدة في سقوط مأذنة مسجد بقرية شبرا شهاب التابعة لمدينة القناطر الخيرية على سطح أحد المنازل، وسقوط بعض الأشجار على الطرق وميل بعض أعمدة الإنارة .

وعلى الفور انتقل اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، وتم الدفع بأجهزة الوحده المحلية للتعامل مع تلك الحالات وتم تثبيت الأعمدة المائلة ورفع الأشجار من الطرق ولم ينتج عن ذلك اي إصابات.

من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته الى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أى حالات طارئة أو نشوب حرائق بسبب شدة الرياح.