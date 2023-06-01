ضحايا حريق مخزن مواد غذائية بطوخ .. نتمنى مساعدة محافظة القليوبية والتضامن

ناشد العشرات من الشباب المتضررون من حريق مخزن مواد غذائية بقرية بلتان التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، والذى شب فيه حريق مدمر أسفر عن خسائر ٥ ملايين جنيه بتدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن ومحافظ القليوبية وشركة التأمين الوقوف بجانبهم في محنتهم جراء الحريق الذي نشب بالمخزن بسبب ماس كهربائي.

وقال محمود سامى صاحب المشروع، أن عدد العاملين به كان ٨٢ شاب يمثلون أكثر من ٨٢ أسرة تعرض الدمار الشديد بسبب الحريق الذى لم أراه إلا للحظات وبعدها سقطت مغشيا على واصبت بصدمة عصبية حادة لأكثر من ٧ ساعات وكذلك أصيب شقيقي مجدى بحالة انهيار عصبي بعد ضياع شقي العمر خلال ١٣ عام وكذلك كم الديون والخسائر التي وصلت إلى ٥ ملايين جنيه قيمة المكان والتجهيزات والبضائع، بالإضافة إلى اننى اضطررت لبيع ٣ سيارات نقل لسداد الديون المستحقة للشركات والا كنت تعرضت للسجن بسبب تلك الديون .

وأشار مجدى سامى، إلى أنه لا زال مشهد الحريق أمام عينى ومشهد الخراب والدمار ووقف الحال وتشريد قرابة المائة عامل أصبحوا في الشارع بدون عمل بسبب الحريق، مناشدا شركات التأمين التى تم التأمين على المكان بها بعدم المماطلة في صرف التعويضات حيث أنه تم التأمين على المكان ورغم ذلك فالشركة تماطلنا في إنهاء الإجراءات وصرف مبلغ التعويض الذى قد يساهم على الأقل في انقاذنا من السجون بسبب الديون .

من جانبه قال ثروت محمد أحد الموزعين أنه لم يعد قادرا على العمل بعد بيع السيارة الخاصة بالتوزيع ويتمنى أن يعود المكان للعمل ولو بشكل جزئي..متمنيا وقوف أجهزة الدولة ورئاسة الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ القليوبية بجانبهم في محنتهم .