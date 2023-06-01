الشباب والرياضة تواصل فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" بالقاهرة والفيوم

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، وقاعة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم.

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها في حياة الإنسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الإلكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الإلكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من هذه المخلفات، والحد من أضرارها على البيئة.

وتعلن وزارة الشباب والرياضة عن مواعيد وأماكن التدريبات كالآتي:

• السويس:

- يوم 1 / 6: مركز شباب فيصل

على أن يكون التسجيل والحضور من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات علمًا بأن التدريب مجاناً.

فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر"