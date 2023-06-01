الشباب والرياضة والوكالة الألمانية تطلقان برنامج "تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة"

تستعد وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لإطلاق برنامج تصحيح المفاهيم السلوكية المغلوطة، والمقرر استمراره لمدة عام في ٦ محافظات ( القاهرة، الاسكندرية، الدقهلية، اسيوط، سوهاج، قنا ).

وسيتم من خلاله تنفيذ عدد من المعسكرات التدريبية التي تتناول مواضيع اجتماعية مختلفة، وتأهيل الشباب على مهارات التواصل اللاعنفى ومبادئ الدعم النفسي من خلال أنشطة متنوعة.

وسيبدأ البرنامج بعدد 5 معسكرات في محافظة الإسكندرية بشهري يونيو ويوليو، وسيتم تنفيذه من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ..

معايير الاختيار :

واشترطت معايير السن للشباب المشارك من 16 وحتى 29 سنة، على أن يكون من نفس المحافظة التي سيتم التنفيذ بها، والبرنامج للذكور فقط نظراً لتركيز النشاط على تلك الفئة، وتعتبر مشاركة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من الركائز الأساسية التي يرتكز عليها مشروع تكافؤ الفرص، لذا يشجع البرنامج الأشخاص ذوي الإعاقة على التقديم والمشاركة، حيث سيتم توفير كافة سبل الإتاحة المختلفة التي من شأنها أن تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة من المشاركة، كما يشترط أن يكون لدى المشترك الاستعداد للالتزام بحضور معسكر لمدة 4 أيام من 9 إلى 4 مساءً.

وللمشاركة في محافظة الاسكندرية من خلال مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية او من خلال الرابط :

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSzz-LmtHVq93_fWQ9goa9bcn9AkMwgmWA46vlu1qTDLpw-w/viewform