"كله كدب" .. مصطفى كامل في صدارة يوتيوب

تصدرت أحدث أغنيات الفنان مصطفى كامل، وتحمل اسم “كله كدب”، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على 50 ألف مشاهدة يعد 24 ساعة من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "كله كدب" من كلمات والحان مصطفى كامل وتوزيع خالد عرفة، وتقول كلماتها:" كله كدب

ساعات كتير بتاخدك الرجولة

والقوة والشهامة والبطولة

بتضحى بالحياه من اجل خاين

اول واحد يبيعك وبسهــولة

فاكرها دنـيا ماشـيه بالمبادئ

بتكرم اللى صح واللى صادق

ده ساعات كتير بتدوس على المواجع

وساعات بندوق عـسـلهـا مر حادق

إحنا في زمن ودنيا لخبطـيطا

بتقول على الطـيبين دول ناس عبيطة

بتكرم اللئيم وابن الحويطة

وفى عز ما انت واخد فوق دماغك

والدنيا ملطشاك وجايـبه داغـك

اقرب ما ليك بيقـولك لا بسـيطة

إحنا في زمن ودنيا لخبطـيطا

بتقول على الطـيبين دول ناس عبيطة

بتكرم اللئيم وابن الحويطة

وفى عز ما انت واخد فوق دماغك

والدنيا ملطشاك وجايـبه داغـك

اقرب ما ليك بيقـولك لا بسـيطة

لا بسـيطة

كدب كله كدب كله وهم كله زيف

اللى عامل نفسه صاحبك او حبيـبك

او مصاحبك وانت عالى بس فوق

لو نزلت حبة تحت او بكيت او انجرحت

هتلاقيه عـمال يقطع فالعلاقة

وفى الصداقة بأى خنجر ولا سيف

كدب كله كدب كله وهم كله زيف

اللى عامل نفسه صاحبك او حبيـبك

او مصاحبك وانت عالى بس فوق

لو نزلت حبة تحت او بكيت او انجرحت

هتلاقيه عـمال يقطع فالعلاقة

وفى الصداقة بأى خنجر ولا سيف ".

وطرح مصطفى كامل، أخيرًا أغنية جديدة وتحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتقول كلمات الأغنية:



وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر وأطعم من الموزه، آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن.