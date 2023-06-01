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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

وزير الأوقاف يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة

وزير الأوقاف يستقبل
وزير الأوقاف يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة اليوم الخميس 1 يونيه 2023م، بديوان عام وزارة الأوقاف، وذلك للإعداد لافتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة الأحد القادم، بعد الانتهاء من أعمال صيانته وتطويره. 

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سفير كازاخستان يبدي إعجابه بعمارة وتطوير للمساجد بمصر

وزير الأوقاف يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة

وخلال اللقاء أبدى السفير خيرات لاما شريف سفير كازاخستان بالقاهرة انبهاره وإعجابه بما تم من عمارة وتطوير للمساجد بجمهورية مصر العربية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي يشهد بها القاصي والداني ، مثمنًا هذ الأعمال والجهود العظيمة للدولة المصرية ، مؤكدًا أن مسجد الظاهر بيبرس سيكون مقصدنا السياحي الأول بعد افتتاحه، مثمنًا جهود وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار في تطوير المسجد.

جدير بالذكر أن مسجد الظاهر بيبرس هو أقدم مسجد في العصر المملوكي، حيث شرع السلطان الظاهر بيبرس البندقداري في بنائه عام 665 هـ - 1266م وظلت الشعائر تُقام فيه فترة طويلة ، ثم أغلق فترة لأجل التطوير حتى تم تطويره ، وسيتم افتتاحه بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم ، ويشكل معلمًا تاريخيًّا وأثريًّا هامًّا لكلا الدولتين الشقيقتين مصر وكازاخستان.

ويعتبر مسجد الظاهر بيبرس ثالث أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ومسجد أحمد بن طولون ثاني أكبر مساجد مصر مساحة بعد مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشكل مسجد الظاهر بيبرس تحفة معمارية شاهدة على روعة البناء في العصر المملوكي ، وصحن المسجد محاط بـ4 إيوانات وتعلو محرابه قبة ، وهو التخطيط نفسه الذي جاء عليه جامع أحمد بن طولون ، ويبلغ طول الجامع 108 أمتار وعرضه 105 أمتار ، وللمسجد 3 بوابات رئيسية بارزة عن الواجهات الثلاث عدا الواجهة الجنوبية الشرقية ، وإجمالي مساحة المسجد بالخندق والسور المحيط به نحو  18 ألف متر مسطح ، وإجمالي مساحة المسجد فقط حوالي 11 ألف متر مسطح.

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