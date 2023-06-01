خرج للعمل فلم يعد لأهله.. قصة اختفاء الطفل عز منذ 4 أيام بالقليوبية

حالة من الحزن تسود قرية كوم الأطرون التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حزنًا على تغيب الطفل عز الدين همام يبلغ من العمر 13عام، والذى قرر أن يعمل خلال إجازة الصيف بورشة سروجى سيارات مقابل 100 جنيه في الأسبوع.

وقالت نورا حسانين " ربة منزل " والدة الطفل، أن نجلها خرج ليصلى وقابل صاحب ورشة سروجى سيارات وطلب منه أن يعمل معه وتصادف ذلك مقابلة والدة الذى يعمل عامل محارة لصاحب الورشة والذى وعده بأن عمله سيقتصر على فتح المحل وغلقه وقام بالعمل أسبوع في محل السروجى .

وأضافت أن يوم الاثنين الماضي تناول نجلها طعام الإفطار وخرج للعمل بالورشة ولكنه لم يعد وتواصلت مع صاحب الورشة وفوجئت بأن ابنى لم يحضر للعمل ذلك اليوم وأنه قال له لا تحضر للعمل .

وأشارت إلى أننا تتبعنا الكاميرات والتى رصدت تحرك نجلى وحده في سيارات الأجرة وكانت آخر كاميرا رصدته أمام أحد المولات التجارية بطوخ وان تليفونه تم إغلاقه بعد ذلك .

واستطردت الأم بقولها أن نجلها كان يذهب لمدينة طوخ في الأعياد أو زيارة عمته بشبرا الخيمة مع والده .

وعقبت بقولها أن نجلها كان نفسه يروح مصيف بعد الإمتحانات وأنه قام بعرض صور في كتابة المدرسي عليها توضح بعض المصايف في مصر.

وانخرطت في حالة بكاء شديد مرددة عبارات " ارجع يا عز .. يارب رجعهولى بالسلامة ..

ارجع يا عز واللى انت عاوزه هعملهولك لو انت زعلان منى في حاجة

مستطردة بقولها إن والده يتجول في الشوارع وبينام في الشوارع بحثا عن عز في كل مكان.

وأشادت أسرة الطفل بجهود الأجهزة الأمنية في البحث عن الطفل عز واكدت انها على ثقة في عودة ابنها قريبا واثقة في الله وفي رجال الشرطة.