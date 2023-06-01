ياسمين صبري : أرفض الأدوار الجريئة حتى فى هوليوود والتجميل الحقيقي نادر

ردت النجمة ياسمين صبري، على أسئلة جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، حيث سألها أحد المتابعين: "لو اتعرض عليكى دور فى هوليوود بس فى مشاهد جريئة توافقى"، وردت ياسمين على السؤال قائلة:" إذا كان أنا مبوفقش هنا هوافق هناك".

وسألها متابع آخر قائلًا: "ملاحظة ملامحك متغيرة انتي قررتي تتخلي عن كل المواد التجميلية، ووشك يرجع لملامحه القديمة"، لترد قائلة:"مش بيليق عليا والتجميل الحقيقي بقى حاجة نادرة".

تعود النجمة ياسمين صبرى لاستئناف تصوير مشاهدها في فيلم "أبو نسب" أمام النجم محمد إمام خلال الأيام القليلة المقبلة.

شخصية ياسمين صبري

وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية لايف كوتش "مدربة تنمية بشرية" كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

تفاصيل فيلم أبونسب

ينطلق تصوير فيلم أبو نسب بعد فترة طويلة من التحضيرات للعمل والتعاقد مع الفنانين المقرر المشاركة في أحداثه بقيادة المخرج رامي إمام الذي يعود للسينما من جديد بعد غياب.

ياسمين صبري ومحمد إمام

طرح أبو نسب فى العيد

ومن المقرر طرح فيلم أبو نسب فى السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، وانتهى المخرج رامي إمام من معاينة أماكن تصوير الفيلم والديكورات الخاصة به استعدادا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

آخر أعمال محمد إمام

وكان آخر أعمال النجم محمد إمام في السينما فيلم "عمهم" والذي نافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي 2022، واستطاع أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر تخطت مبلغ 56 مليون جنيه.

فيلم عمهم شارك فى بطولته كل من سيد رجب، هدى المفتى، محمد سلام، أيتن عامر، باسم سمرة.

ياسمين صبري

انتعاشة فنية

وتعيش النجمة ياسمين صبرى حاليًا حالة من النشاط الفني حيث تنتظر تصوير دورها في فيلم "البعبع" الذى يجمعها بالنجم أمير كرارة للمرة الأولى.

أبطال البعبع

ويشارك في بطولة فيلم "البعبع" باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، عباس أبو الحسن، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

ياسمين صبري

دليلة

وتعكف النجمة ياسمين صبري حاليًا على التدريب على الألعاب القتالية وركوب الموتوسيكلات، وذلك من أجل دورها فى فيلم "دليلة"والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما.

شخصية ياسمين صبري

تلعب النجمة ياسمين صبري الأكشن خلال أحداث فيلم دليلة الذى تظهر فيه بشخصية سوبر هيرو، ويأتي الفيلم ضمن عالم أفلام المستضعفون التي أعلن عنها بيتر ميمى في إطار خطته لصنع أفلام على غرار أعمال مارفل ودي سي.

آخر أعمال ياسمين صبري فى السينما

قدمت النجمة ياسمين صبري آخر أعمالها فيلم "الديزل" عام 2018 الذى شاركت في بطولته إلى جانب محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، هنا شيحة، تامر هجرس، محمد عز، محمد على رزق وإخراج كريم السبكى، وقدمت في نفس العام أيضًا فيلم "ليلة هنا وسرور" مع محمد إمام ومحمد عبد الرحمن وفاروق الفيشاوى وإخراج حسين المنباوى.