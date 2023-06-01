حضور خاص لـ منى زكي في العرض الخاص لفيلم "نزوح"

حرصت الفنانة منى زكي على حضور العرض الخاص لفيلم “ نزوح " الذي أقيم في سينما زاوية بالقاهرة، وسط حضور كامل العدد

أشادت منى زكي بأداء كندة علوش وقصة فيلم نزوح والتناول المتميز للقصة، بجانب والدة زوجها الفنان عمرو يوسف، والتي رافقتها في كواليس تنفيذ الفيلم.

وكانت لبوابة الوفد تغطية خاصة للعرض الخاص لفيلم نزوح والندوة التي أقيمت بعد عرض الفيلم حيث امتلأت القاعة عن آخرها والانسجام مع الأحداث وتعالي الضحكات في بعض مشاهده، والتصفيق الحاد بعد انتهاءه .

في مشهد سينمائي مميز، أقيم عرض خاص للفيلم السوري “نزوح” بحضور بطلته الفنانة كندة علوش، وسط حضور كامل العدد في سينما زاوية في القاهرة.

جائزة فيلم نزوح في مهرجان فينيسيا

كان قد حصل فيلم نزوح للمخرجة سؤدد كعدان والنجمة كندة علوش على جائزتين خلال حفل ختام النسخة 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي الذي أقيم في 10 سبتمبر 2022

فاز الفيلم في عرضه العالمي الأول بجائزة الجمهور ليصبح أول فيلم عربي يحصل عليها.

قصة فيلم نزوح وعرض الحياة الإجتماعية في سوريا بعد الحرب

تناول فيلم نزوح الأثار الإجتماعية السلبية التي طالت سوريا وشعبها بعد الحرب، من هدم للمنازل وهجرة نسبة كبيرة منهم إلى عدد من الدول المجاورة والأوروبية، لكن الأسرة السورية هنا في الفيلم تمسكت بالمنزل وأثار تدميره التي حاول الأب بشتى الطرق ترميمها وتغطيتها والعودة للحياة فيها مرة أخرى وصمم على عدم تركها حتى يعود كل شيء لطبيعته.