البحيرة تبحث تحديث بيانات المناطق الصناعية

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعاً بشأن تدقيق بيانات المناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى، وذلك بحضور المهندسة هبة السنهوري المنسق العام للمناطق الصناعية، والدكتور أحمد القاضي استشاري المشروع، وعلي باشا الحصافي مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمهندس محمد خالد عبد الرحمن مدير المنطقة الصناعية بوادي النطرون، وممثلين عن المساحة العسكرية ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد غطاس السكرتير المساعد، أن محافظة البحيرة لديها مدينتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزي وادي النطرون وحوش عيسى سوف تمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة، مشيراً إلى التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمساحة العسكرية لإعداد المخططات المطلوبة للمناطق الصناعية ولاية المحافظة، وإعداد قاعدة بيانات وصفية لتلك المناطق، مؤكداً على دورها الهام في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2023.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لدعم الاستثمار والمستثمرين خاصةً بالمناطق الصناعية والتى تعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس/ عبدالفتاح السيسي اهتماماً كبيراً، وإيماء إلى توجيهات القيادة السياسة بشأن تدقيق بيانات المناطق الصناعية ولاية المحافظات.