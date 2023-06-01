مع استمرار المعارك.. فرار 100 ألف مواطن من السودان إلى تشاد

مع استمرار القتال في السودان، يتواصل فرار آلاف المواطنين من بلادهم بحثًا عن الأمان في دول الجوار، وفي إطار ذلك، أكدت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من مائة ألف لاجئ سوداني فروا إلى تشاد المجاورة منذ اندلاع النزاع قبل ستة أسابيع.

وحذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن "عدد اللاجئين الجدد تجاوز عتبة المئة ألف"، داعيةً إلى مساعدات مالية عاجلة، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

هذا، ولا تزال رحى الحرب تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين الطرفين والذي ينتهي سريانه بعد يومين.

وقال شهود عيان اليوم الخميس، إن مناطق شمال أم درمان والخرطوم بحري وجنوب مدينة الخرطوم شهدت قصفا بالمدفعية الثقيلة والهاون، فيما دارات اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع غرب مدينة الخرطوم.

من جهتها، أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان مقتل 17 وإصابة أكثر من 106 جراء الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة مايو، مناشدة جميع الأطباء والكوادر الطبية الموجودين بالقرب من المستشفى التي نقل إليه المصابون تقديم يد العون.

هذا واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف مناطق مايو والأندلس والأزهري في الخرطوم، معتبرة أن ذلك يمثل "انتهاكا سافرا للقانون الدولي والإنساني". وذكرت قوات الدعم السريع في بيان أن هذه المناطق تعرضت "لقصف مدفعي عشوائي وهجوم بالطيران".

يأتي ذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الجيش وقوات الدعم السريع في 20 مايو الماضي، بعد مفاوضات أجريت في مدينة جدة بوساطة سعودية أمريكية.

ونص الاتفاق، الذي جرى تمديده لخمسة أيام بعد انتهاء سريانه مساء الاثنين الماضي، على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المتضررين، إضافة إلى السماح باستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.

عدم التزام ببنود الهدنة

غير أن الجيش أعلن أمس الأربعاء تعليق مشاركته في المفاوضات الجارية في مدينة جدة مع قوات الدعم السريع بسبب ما وصفه بعدم التزامها بتنفيذ أي من بنود الهدنة المتفق عليها. وتشير إحصاءات نقابة أطباء السودان إلى أن عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا جراء القتال في السودان ارتفع إلى 866 قتيلا و3721 مصابا.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم اليوم إن قوات الدعم السريع "لم تخل المستشفيات والمؤسسات الصحية التي تتخذها ثكنات عسكرية ولم تقم بإرجاع عربات الإسعاف التي استولت عليها" رغم الهدنة المعلنة. وذكرت الوزارة في بيان أن قوات الدعم السريع تتمركز في 34 مستشفى واستولت على 29 سيارة إسعاف.

من جانبها، عبرت قوى الحرية والتغيير اليوم عن إدانتها واستنكارها "لتزايد سقوط واستهداف الضحايا المدنيين في الجنينة والفاشر وزالنجي ونيالا والأبيض والخرطوم".

وطالبت الحرية والتغيير في بيان بوقف هذا الاستهداف فورا وإيقاف أي تصعيد عسكري في تلك المناطق وغيرها.

ودعا البيان أيضا الجيش وقوات الدعم السريع إلى الالتزام الصارم ببنود اتفاق الهدنة ووقف كل "الانتهاكات"، وحث الطرفين على "الوقف الفوري للحرب واعتماد المسار السياسي السلمي خيارا وحيدا لمعالجة قضايا الأزمة الوطنية".

كما ناشدت قوى الحرية والتغيير الطرفين استكمال مفاوضات جدة دون توقف أو تعطيل وبكل جدية لوضع حد للصراع والوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار يضع نهاية للحرب.

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