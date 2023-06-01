تحرير محضر للشاكية وعرضها على النيابة العامة

تلقت «الوفد» ردا من وزارة الداخلية بخصوص ما نشر بتاريخ 23 إبريل الماضى، متضمنا كلمة للصحفى محمد صلاح، أشار خلال إحدى فقراتها إلى واقعة تعرض السيدة مى الشاعر وشقيقتها منى مصابة بـ«متلازمة داون» المقيمتين بمنطقة النزهة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، للاعتداء من قبل شقيقهما، فى إشارة إلى تضررهما من أحد أفراد الشرطة «لم يقم بتحرير المحضر لهما ضد المشكو فى حقه» وقد أفاد الرد بأنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشأن خلافات عائلية بين إحدى السيدات وشقيقها حول إقامة شقيقتهما «من ذوى الاحتياجات الخاصة»، طرف الأولى بالشقة محل سكنها، وتم الانتهاء بالصلح والتراضى فيما بين الطرفين فى عدم اتخاذ أى إجراءات قانونية، وعقب ذلك حضرت الشاكية لقسم النزهة لتحرير محضر ضد شقيقهما لقيامه بالتعدى على شقيقتهما المذكورة لذات الخلافات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وقد تم العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق، علما بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا فى مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

لواء ناصر محيى الدين

مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات