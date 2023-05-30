الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تشافي يكشف كواليس فشل انضمام جواو كانسيلو إلى برشلونة

جواو كانسيلو لاعب
جواو كانسيلو لاعب باير ميونخ

كشف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني عن سبب فشل انضمام الدولي البرتغالي جواو كانسيلو إلى صفوف النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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بايرن ميونخ يستهدف ضم ألفاريز لاعب" السيتي"

ونجح بايرن ميونخ في التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتوج البرتغالي  جواو كانسيلو منذ أيام قليلة بالدوري الألماني مع بايرن ميونخ.

وخاض البرتغالي جواو كانسيلو 15 مباراة مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني و 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا ومباراتين في كاس ألمانيا، وسجل هدفًا واحدًا بينما صنع 6 أهداف في إجمالي مشاركاته مع الفريق البافاري في موسم 2022-2023.

وتحدث  تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني عن كواليس انضمام البرتغالي جواو كانسيلو إلى فريقه في يناير الماضي في تصريحات عبرشبكة TV3.

سبب فشل انضمام  جواو كانسيلو إلى برشلونة

 

وقال  تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في تصريحات عبرشبكة TV3 : "كنا نفاوض مانشستر سيتي للتعاقد مع جواو كانسيلو في شهر يناير الماضي.

وأضاف : “حصلنا على موافقة جواو كانسيلو بالانضمام إلى صفوف برشلونة”.

وواصل : “ لكن مانشستر سيتي رفض انتتقال لاعبه البرتغالي إلى صفوف برشلونة في يناير الماضي”.

واختتم : “مانشستر سيتي لم يرغب في انتقال جواو كانسيلو إلينا”.

وكان جواو كانسيلو قد قرر الرحيل مع مانشستر سيتي على سبيل الإعارة في يناير الماضي بعدما دخل في خلافات مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

وفي سياق متصل كشفت شبكة سكاي سبورت الألمانية أن بايرن ميونخ لا يرغب في تفعيل بند أحقية الشراء من أجل التعاقد بصفة نهائية مع البرتغالي جواو كانسيلو.

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موقف بايرن ميونخ من التعاقد مع رونالدو

وتعاقد بايرن ميونخ الألماني مع البرتغالي جواو كانسيلو على سبيل الإعارة في يناير الماضي وحتى نهاية الموسم ع موجود بند أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو.

لكن يرغب باير ميونخ الألماني في ضم لاعب آخر من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي وهو المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية عن رغبة بايرن ميونخ في ضم  المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الصيف الماضي.

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