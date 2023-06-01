السعودية تشارك في الاجتماع الوزاري لأصدقاء "مجموعة بريكس"

يغادر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي المملكة اليوم الخميس إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء “مجموعة بريكس" الذي يبدأ أعمالة اليوم بمدينة كيب تاون تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

من المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع الوزراء المشاركين في الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس"، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل المتعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في العالم، إضافةً إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.