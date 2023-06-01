استجابة لـ«الوفد».. حلول عاجلة لأزمة الصرف فى مصانع السكر

فى استجابة لما نشرته "الوفد"، فى العدد الصادر بتاريخ 24 مارس 2023، حول مشكلة إلقاء مصانع السكر بقنا، الصرف الصناعى على النيل، ناقش محافظ قنا خلال الاجتماع موسع، الإجراءات التى تتبع لمنع وصول الصرف الصناعى الخاص بمصانع السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص إلى المجرى المائى لنهر النيل، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعمل المقايسات اللازمة لربط خطوط الصرف الصحى لهذه المصانع بشبكات الصرف الصحى الرئيسية التابعة للشركة، بالإضافة إلى تطوير محطات معالجة الصرف الصناعى بمصانع السكر والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، لافتا إلى أن محافظة قنا تسعى دائما لحماية نهر النيل من أى تلوث، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو منع الصرف الصناعى على طول مجرى نهر النيل.

كما ناقش الداودى، سرعة إجراءات تخصيص قطعة أرض لصالح مصنع الورق بنظام البيع أو حق الانتفاع لإقامة محطة معالجة صرف صناعى بنظام برك الأكسدة على مساحة 137 فدانًا، وغابة شجرية على مساحة 957 فدانًا بالظهير الصحراوى لقرية العليقات، لاستغلالها فى تصريف مياه محطة الصرف، لافتا إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع فى أسرع وقت، لاسيما أنه يعد مشروعا قوميا يهدف إلى تحسين البيئة، والحفاظ على مياه النيل من التلوث.

كانت جريدة «الوفد» قد نشرت تحقيقا استقصائيا كشفت فيه جريمة تلويث النيل فى قنا، من خلال إلقاء مياه الصرف الصناعى لمصانع السكر فى نهر النيل مباشرة بدون أى معالجة.