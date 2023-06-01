رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفدًا من شركة آفاق

استقبل الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية وفد من شركة آفاق لبحث التعاون المشترك، بحضور الدكتور جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نجيب الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون التدريب والصناعة والدكتور على عبد التواب عميد الكلية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

تضمن اللقاء استعراض التطوير التكنولوجي بتقنية الواقع الافتراضي (VR، وتقنية الواقع المعزز (AR) من خلا عرض تقديمي تضمن تعريف التطوير التكنولوجي والواقع الافتراضي، وإمكانية تطوير المدخل الرئيسي بالتكنولوجيا المناسبة لعرض إمكانيات وخدمات جامعة بني سويف، والتطوير التكنولوجي للمعامل وبحث تحويلها إلى معامل رقمية بتقنية الواقع الافتراضي (VR)، بالإضافة إلى التطوير التكنولوجي للكتب لتشمل تقنية الواقع المعزز (AR).

أهمية التطوير التكنولوجي في مجال البحث العلمي

من جانبه أكد رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية على أهمية التطوير التكنولوجي في مجال البحث العلمي والأكاديمي وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتنمية الوعي والتي تتضمن أن تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمى ركائز أساسية للتنمية وذلك من خلال الاستثمار فى الموارد البشرية وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.

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