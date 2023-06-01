وصول الطائرة الإغاثية الـ 11 من الجسر الجوي السعودي إلى بورتسودان

وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشر على متنها 30 طنًا من السلال الغذائية والمواد الطبية.

يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.