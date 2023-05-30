ريال مدريد يمنح كريم بنزيما حرية حسم مستقبله

منحت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حرية حسم مستقبله رفقة الفريق الملكي عقب انتهاء الموسم الكروي المنقضي.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية صدارة اليوم أن ريال مدريد منح كريم بنزيما حرية حسم مستقبله وأن اللاعب قد يودع ملعب سانتياجز برنابيو يوم الأحد المقبل.

وكان المهاجم الفرنسي قد وافق على تجديد عقده مع ريال مدريد لموسم آخر ولكن في الساعات القليلة الماضية تغيرت الأمور بعد العرض المُغري المُرسل من السعودية والمُقدر بـ200 مليون يورو في موسمين.

تفاصيل عرض الاتحاد السعودي لـ كريم بنزيما

يعكف مسؤولو نادي الاتحاد السعودي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من احتمالية استمراره مع ريال مدريد في الموسم المقبل.

وكشف موقع “ريليفو” الإسباني، أن نادي الاتحاد السعودي قدم عرضًا إلى كريم بنزيما بمبلغ 200 مليون يورو لمدة موسمين، أي أن اللاعب الفرنسي سيتقاضى 100 مليون في الموسم الواحد، بالإضافة إلى امتيازات أخرى.

ويبدو أن ريال مدريد سيفكر في السماح لكريم بنزيما بالرحيل إلى السعودي بسبب الغرض المغري المقدم من الدوري السعودي.

وأثار أحمد كعكي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الجدل بعد تعليقه على أنباء مفاوضات كريم بنزيما قائلا “إن شاء الله”، ذلك أثناء الاحتفالات بالتتويج بالدوري السعودي.

الاتحاد بطلا للدروي السعودي للمحترفين 2022 - 2023

وتوج الاتحاد بلقب بطولة الدوري السعودي بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.