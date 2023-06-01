وفاء عامر .. تفاصيل الحالة الصحية بعد تعرضها لحادث| الصور الأولى للسيارة (خاص)

تصدر اسم الفنانة وفاء عامر محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول أخبار تفيد تعرضها لحادث سير أمس الأربعاء أدى إلى تهشم سيارتها.

الصور الأولى من حادث وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر الصور الأولى من الحادث، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت سيارتها وهي مهشمة من الأمام، ومرفوعة على ونش لنقل السيارات، وعلقت قائلة: «الحمدلله رب العالمين.. حادث ونجوت بأعجوبة، أعتذر عن عدم الرد».

حادث وفاء عامر

حادث وفاء عامر

تفاصيل الحالة الصحية لوفاء عامر

علمت بوابة "الوفد" الإلكترونية من مصادر مقربة من النجمة وفاء عامر، تفاصيل حالتها الصحية خلال تصريحات خاصة، حيث أكد المصدر أن الفنانة بصحة جيدة وبخير، وذهبت إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها فقط ولم تصب بشيء وهي على ما يرام، ولكن السيارة هي التي تضررت.

حادث وفاء عامر

رأى الفنانة وفاء عامر في مسلسلات رمضان 2023

نشرت الإعلامية سهير جودة حوار بينها وبين وفاء عامر عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وكشفت عن المسلسلات التي تحب أن تتابعها في رمضان 2023 ورأيها في النجوم.

قالت وفاء عامر بأنها تتابع مسلسل "جعفر العمدة" قائلة: "كل يوم بنقعد نتخانق واحنا بنشوف المسلسل وبنشتم محمد سامي ومحمد رمضان أنهم قفلوا الحلقة قفلة صعبة أوي، وهالة صدقي عظمة، محصلتش، دي في النهاية هالة صدقي يا جماعة".

حادث وفاء عامر

وفاء عامر: منى زكي وحلاوة منى زكي

كشفت وفاء عامر بأنها من متابعي مسلسل "تحت الوصاية" بطولة الفنانة منى زكي، وعبرت عن رأيها بالمسلسل وعن القوانين التي يجب أن تتغير قائلة: "من أول عرض، ومنى زكي وحلاوة منى زكي اللي ممكن تغير بيها حاجات كتير أوي، هتغير قانون المجلس الحسبي، أنا أعتقد أن فيه قوانين كتير لازم تتغير، ومسألة المجلس الحسبي والقسوة التي نشاهدها لابد من أن يكون هناك نظرة بها".

واختتمت وفاء عامر حديثها مع الإعلامية سهير جودة: "مبسوطة أوي بكل صحابي وبكل زمايلي، مبسوطة لأن الدراما المصرية مكسرة الدنيا، مبسوطة جدًا بالنجوم الجدد في وجوه جديدة كتير طلعت، وفي ممثلين زملائي واخدين حقهم في المسلسلات".