ملتقيات التوظيف فرصة لإيجاد وظائف حقيقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته وخلق حياه كريمة له لتحسين مستوي معيشته، موجهًا الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقي لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة.

وأشاد غراب، بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل ومنظمة العمل الدولية في إطلاق مبادرة فرصة للتمكين الاقتصادي التي تهدف إلى مد مظلة الحماية المجتمعية للفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة القادرين على العمل لتحقيق حياه أفضل لهم.

ملتقى توظيف فرصة بالشرقية

فرص عمل بالشرقية

ووجه محافظ الشرقية، الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات لتعاونهم الدائم والمثمر مع المحافظة للتصدي لظاهرة البطالة بتوفير 2000 فرصة عمل للشباب خلال الملتقي التوظيفي اليوم داخل محافظة الشرقية 20 شركة.

وثمن مجهودات مديرية العمل، بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بالقطاع الخاص للحد من ظاهرة البطالة وتحقيق حياة كريمة لهم، مشيرًا إلي أنه خلال الفترة من يناير 2018 حتى أبريل 2023 تم توفير 109604 فرصه عمل بالقطاع الخاص منهم 7950 فرصة عمل لذوي الهمم باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع أضاف محافظ الشرقية أن المحافظة استطاعت من خلال تنفيذ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" توفير 55 ألفا و 60 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليارات و 46 مليون جنيه من خلال تنفيذ ١٨ ألفا و 333 مشروعا وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى 31 مايو 2023م بالإضافة إلى القروض والمنح المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب لإقامة مشروعات لهم تر لهم دخلا ثابتا وتوفر لهم حياة كريمة.

ملتقى توظيف فرصة بالشرقية

وافتتح اليوم، ملتقى توظيف برنامج "فرصة "، بمحافظة الشرقية في إطار مشروع منظمة العمل الدولية "تشغيل الشباب في مصر"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبتمويل من الحكومة النرويجية لدعم مستفيدي برنامج "فرصة" فى قرى "حياة كريمة".

ويأتي ملتقى التوظيف ضمن أنشطة برنامج " فرصة" بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.