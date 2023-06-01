مني زكي تكشف كواليس "تحت الوصاية" بعد نجاحه فى رمضان

حرصت النجمة مني زكي على كشف كواليس مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض في رمضان الماضي قائلة "المسلسل مكانش عندي وقت طويل عشان أذاكره، لأنه كان عندنا مشروع مختلف تماما كنت أحضر له، والمشروع الثاني كان يتطلب أن أكون رجلًا، ومقتبسين الشخصية من "الحاجة صيصة".

مني زكي

وأضافت: "لما لقينا روجينا هتعمل نفس الفكرة وبدأت من قبلنا، قولنا لازم نغير، قولنا هنخليها زي ما هي مش هتبقى راجل، ودا فادنا أكتر لأنه بين إن الست مش محتاجة تتخفي في حاجة عشان تبين قوتها ونفسها".

وعن تفاصيل شخصية "حنان" التي جسدتها خلال العمل، وطريقة مشيها وتحركها، قالت: "بعد ما أخذت الملخص من المخرج من محمد شاكر خضير، أو رؤيته في الدور، وبعد ما قرأت، بيبقى معايا مدرب التمثيل، بيساعد إنك تمرن نفسك كممثل وتستخدم أدواتك وتستحضر إحساس، أو ترتجل، وعملت معاه معايشة ومن وهي صغيرة لحد ما بتكبر بكل تفاصيلها وعلاقتها وأحاسيسها".

واختتمت: "أول صورة شوفتها لحنان لما كبرت إنها بتمشي بالطريقة دي، لأنها شالت عيالها غلط وبتعمل حاجات البيت غلط، والظروف حطتها إنها لازم تبقى قوية وتخوض في أي مشكلة، عشان دي الحاجة اللي تخليها تعيش هي وولادها، واستحضرت ماشية ناس شوفتها قبل كدا وكنت مخزناها".

وكانت حرصت الفنانة منى زكي، على توجيه رسالة شكر لطبيبها المعالج، على اعتنائه بها أثناء مرضها، ومساعدته لها، وذلك بعد تعرض يدها للكسر.

حيث كتبت منى زكي عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "شكرا جزيلا لك دكتور عمر سليمان على العناية بإصابتي في يدي، وعلى مساعدتك المستمرة والاستجابة السريعة".

العين أصابت مني زكي

وأثارت الصورة قلق جمهور منى زكي، مشيرين أن العين صابتها بعدما حققت نجاحًا كبيرًا فى ماراثون رمضان 2023 بمسلسل "تحت الوصاية".

قصة تحت الوصاية

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.

وبدأت الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل"، الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فانقلبت حياتها رأسًا على عقب، وبدأت في مواجهة المشاكل التي ظهرت أمامها من عائلة زوجها، حتى اضطرت لعمل غير متوقع من جانبهم، حيث انتقلت إلى دمياط، وصنعت لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتخلت عن أنوثتها، وامتهنت "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

قانون الوصاية على الأبناء

وناقش مسلسل تحت الوصاية لمني زكي لقضية مهمة وهي مناقشة قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب، والولاية على المال والوصاية على الأولاد، خاصة وأن أغلب القضايا التي وصلت إلى المحاكم، تثبت أن الأم تعاني من أجل انتزاع حقوق أبنائها من الواصي إذا كان الجد أو العم.

مني زكي

وكانت كشفت الفنانة منى زكي في مداخلة تليفونية عبر برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، عن أصعب المشاهد في مسلسل "تحت الوصاية" وردها على الانتقادات التي تعرضت لها بعد المسلسل ليرى البعض أنها تضع السم في العسل لتغيير القوانين.

أوضحت الفنانة منى زكي أن من أصعب مشاهد مسلسل "تحت الوصاية" مع أولادها، قائلة: "أصعب مشاهد المسلسل لما ابني ضاع مني، اللي هو بعد كل اللي أنا بعمله دا وكل المعافرة والمحاولات دي، لو دا راح ولا حاجة تسوى".

مني زكي

وعن الهجوم الذي تعرضت له مني زكي بعد عرض المسلسل قالت: "والله أنا بحاول مبصش على أي حاجة وبشكر ربنا على كل الرسائل الحلوة اللي بتوصلني وبحاول متأثرش بالجانب السلبي للسوشيال ميديا، وأنا بالنسبة لي عالم السوشيال ميديا مش حقيقي لا بهجومه ولا بسقوطه ولا بنجاحه وأنا بحس حتى لو هو حاجة صغيرة ممكن تكبر ولو حاجة كبيرة ممكن تصغر وتهوى وتتلاشي، ومبتبقاش حاجة طبيعية مبنية على أسس ومعايير وانضباط ولكن أوقات كتيرة بتبقى حاجات مصطنعة ومفتعلة وأحيانا ناس عندها غضب وعايزة تفرغه في شيء، ولكن في العموم أنا مش بحاول أشغل بالي بهذا العالم".

مني زكي

الجواهرجي

وتشارك منى زكي في موسم عيد الأضحى المقبل بفيلم الجواهرجي، بطولة محمد هنيدي، وأحمد صلاح السعدني، ولبلبة، وريم مصطفى، وتارا عماد، وعارفة عبد الرسول، والراحل أحمد حلاوة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.