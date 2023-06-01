ضبط 107 أطنان قمح محلي داخل نقاط تجميع غير رسمية بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، والتنسيق مع مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية بالبحيرة بحملة تموينية مكثفة بكفر الدوار أسفرت عن ضبط 107 أطنان قمح محلي موسم حصاد ٢٠٢٣ تم تجميعهم داخل نقاط تجميع غير رسمية، وتم التحفظ على المضبوطات وتوريدها لشون وصوامع كفر الدوار.

هذا وقد أكدت الدكتورة / نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، مشددةً على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على المخازن للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات مع المتابعة المستمرة لحركة الأقماح للقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى إن إجمالي ما تم توريده لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار (التقاوي) بلغ ٣٥١ ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد ٢٠٢٣، وبلغت نسبة التوريد حتى الأن ٧٧.٣٪ من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ ٣٠٢٤١٥ فدان، وذلك من خلال ٣٨ مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ ٦١٩ طن .

ووجهت نائب المحافظ على ضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ ٤٥٣ ألف طن نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .

استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة مدى الالتزام بالقرارات

وشددت على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة مدى الالتزام بالقرارات الخاصة بأعمال توريد القمح ومنع تداوله إلا وفقاً للضوابط المقررة، لافتةً إلى أنه تم تحرير ٩٦ محضر بإجمالي مضبوطات بلغت ٢١٨٨ طن.

يذكر أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع إستمرار متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من المحصول يومياً بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة.