حريق هائل في مخزن للرواكد الطبية بمستشفى دكرنس

شب حريق هائل منذ قليل في مخزن للرواكد الطبية في مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية، وتسبب تأخر سيارات الإسعاف في انتشار الحريق لعدد من الغرف الملحقة ولا يزال هناك غموض حول وجود إصابات من عدمه بين عدد من العاملين بالمستشفى.

محاولات مستمرة

وتقوم سيارات الإطفاء الآن بجهود كبيرة في محاولة للسيطرة على الحريق بعد تصاعد ألسنة النيران من خلف مستشفى دكرنس في المنطقة التي يقع بها مخزن الرواكد.

الحريق التهم محتويات المخزن

مديرية الصحة

انتقل مأمور مركز دكرنس وعدد من قيادات مديرية الصحة بالدقهلية للوقوف على أسباب الحريق ومتابعة إطفائه، وسادت حالة من الذعر بين العاملين في المستشفى والمنازل المجاورة بسبب انتشار ألسنة النيران حيث ساعد على انتشارها الرياح الشديدة ووجود مواد بلاستيكية وعبوات مختلفة ، حيث امتدت النيران الشديدة لمسافات بعيدة ، في الوقت الذي استعانت قوات المطافئ بعدد من السيارات لمحاولة إطفاء النيران المشتعلة ولاتزال المحاولات مستمرة .

في الوقت الذي بدأت فيه مديرية الصخة بالدقهلية تحقيقات مكثفة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته وتحديد الخسائر.