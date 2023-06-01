ضبط المتهم بضرب المواطنين بـ "سوط" في المنصورة

رصدت الأجهزة الأمنية على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى " تويتر " فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدى على المواطنين بالضرب مستخدماً "سوط" ومصايقة الفتيات بمحافظة الدقهلية.

بالفحص ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه ( عامل خردة – مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة).

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يذكر أن المادة 375 من قانون العقوبات، نصت على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة، أو العنف، أو الإرهاب، أو التهديد، أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء، أو الشروع في الاعتداء على حق من حقوق الغير في العمل، أو حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص، أو حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات، ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده».

وأوضحت المادة: «وتعد من التدابير غير المشروعة، أفعال: تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه، أو منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأي طريقة أخرى».

ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأي طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.