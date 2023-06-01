ضبط تجار مخدرات خلال حملات أمنية في القاهرة

تمكنت اجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة 15 مايو) حال استقلالهما سيارة "بدون تراخيص" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (80 طربة من جوهر "الحشيش" المخدر وزنت 8 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) .

وأسفرت الجهود عن ضبط ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية) حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,500 كيلو جرام – هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزته (45 علبة من عقار "الترامادول" المخدر بإجمالى عدد 4500 قرص مخدر).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.