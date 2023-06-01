أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات، اليوم الخميس في محلات الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

أسعار صرف الدولار

سجلت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حقق سعر الورقة الخضراء في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجل سعر صرف الورقة الخضراء مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.