تداول 17 ألف طن بضائع و793 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة و793 شاحنة بضائع و107 سيارات.

حيث شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع عامة ومتنوعة و349 شاحنة بضائع و91 سيارة

بينما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع عامة ومتنوعة و444 شاحنة بضائع و16 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس

وتغادر الميناء السفينتين أمل والقاهرة

واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل و القاهرة والحرية

وغادرت الميناء السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1700 طن بضائع عامة ومتنوعة و269 شاحنة بضائع

و يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2315 راكبا بموانئها

هذا وتضم نوانى البحر الاحمر 6 موانىء هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانىء أدى إلى

1 - إرتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانى الهيئة

2 - إدخال نظام افدارة الإلكترونية بالموانى و تزريدها بأجهزة الخادمات ووسائل الإتصال و انظمة المراقبة الحديثة

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانى سفاجا وضبا - الغردقة وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الحمر بوضع الخطط المستقبليةالممثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحه المحطة 900 ألف متر مربع ورصيف 1100 متر مربع بعمق غاطس 17 مترا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويا كمرحلة أولى تصل إلى 3 ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى 7 ملايين طن.

كما تم تطرير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء

وانشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر كل الخدمات لسائقي الشاحنات بالساحة.