صرف معاشات شهر يونيو 2023 وتفاصيل الحصول على القبض من المنزل

صرف معاشات شهر يونيو 2023.. تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس 1 يونيو في صرف معاشات شهر يونيو، للمستحقين والبالغ عددهم 11 مليون مستحق من أصحاب المعاشات، بزيادة الـ 15% التي أقرت في وقتٍ سابقٍ في أبريل الماضي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدول صرف معاشات شهر يونيو

المعاش أقل من 1300 جنيه يتم الصرف اليوم الخميس 1 يونيو، ويوم الجمعة 2 يونيو 2023.

المعاش الأكثر من 1300 جنيه وأقل من 2300 جنيه، يتم الصرف يومي السبت 3 يونيو، والأحد 4 يونيو 2023.

المعاش الأكثر من 2300 جنيه يتم الصرف يومي الإثنين 5 يونيو، والثلاثاء 6 يونيو 2023.

قيمة المعاشات بعد الزيادة الجديدة

من يحصل على معاش 1300 جنيه، يتقاضى 1495 جنيهًا.

من يحصل على معاش 2300 جنيه، يتقاضى 2645 جنيهًا.

من يحصل على معاش 3500، يتقاضى 4025 جنيهًا.

من يحصل على معاش 4300 جنيه يتقاضى4945 جنيهًا.

من يحصل على معاش بقيمة 5300 جنيه يتقاضى 6095 جنيهًا.

من يحصل على معاش بقيمة 6500 جنيه، يتقاضى 7475 جنيهًا.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2023

يمكن لأصحاب المعاشات، صرف معاشات شهر يونيو 2023 من خلال أكثر من طريقة، منها ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك، وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي، فضلاً عن منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

حالات حصول المطلقة على معاش الوالد المتوفى

- الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، خلال فترة عدتها، التي تقدر بـ 100 يوم من تاريخ الطلاق.

الأوراق المطلوبة لحصول المطلقة على معاش الوالد المتوفى

- التقدم لأقرب وحدة للشئون الاجتماعية للحصول على مستحقاتها من معاش والدها المتوفى.

- وجود إقرار المطلقة بعدم وجود أقارب ملزمون بالنفقة عليها وأولادها.

- وجود بطاقة شخصية أو عائلية لإثبات الشخصية.

- شهادة ميلاد الأولاد أو مستخرج رسمي منها.

- إقرار بعدم زواج أو عمل الأولاد المعالين الملتحقين بمراكز التدريب أو بالمدارس أو بالمعاهد أو الجامعات.

- مستند رسمى بالحكم القضائى بالنفقة إن وجد وبيان عدم كفايته مرفق بالبحث الاجتماعى للمطلقة لبيان أحقيتها للمعاش.

- تقديم أصل قسيمة الطلاق أو إقرار من صاحبة الشأن بطلاقها وتاريخ الطلاق وأنها لم تتزوج بعد طلاقها.