موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية

مع اقتراب موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، يكشف المواطنين في المملكة العربية السعودية البحث عن موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي الجديد، بغية شراء متطلباتهم الرئيسية، حيث تختلف رواتب الضمان الاجتماعي الجديد من أسرة لأخرى وفقًا للمعايير والبنود التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وتقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الكثير من برامج الدعم المختلفة للمواطنين عقب استيفاء كافة الشروط التى تقوم الوزارة بوضعها بيغة وصول الدعم لمن يستحقه من الأسر الأكثر احتياجًا للدعم المالي.

موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد

ويتم صرف الضمان الاجتماعي الجديد يوم الخميس القادم وسيكون هو الموعد الثابت شهريًا لصرف الدعم، كما أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجدل حول قيمة راتب الضمان الاجتماعي الجديد للفرد والأسرة وأصدرت منشور يضم الأرقام الرسمية.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية في وقتٍ سابقٍ أن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة، وهم: الشباب الذكور الذين يتجاوز عمرهم 18 عامًا ومازال في مراحل التعليم، أو زاد عمره على 26 عامًا ولم يلتحق بوظيفة، الإناث اللاتي لم تتزوجن أو التي لم تلتحق بوظيفة عمل.

الأسرة المهجورة

وأضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن كل من بلغ سن الشيخوخة من الإناث والذكور، والأسرة غير المعولة مثل (المطلقة مع أبنائها، الأرملة مع أيتام، أسرة المدمن، أسرة الغائب والمفقود، الأسرة المهجورة المرأة التي بلا عائل، من الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي

يعد الضمان الاجتماعي برامج عمل الحكومة يهدف إلى تعزيز رفاهية السكان من خلال اتخاذ تدابير مساعدة تضمن الحصول على ما يكفي من الموارد للغذاء والمأوى ومن أجل تحسين الصحة ورفاهية السكان في قطاعات كبيرة ومحتمل أن تكون ضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والمرضى والعاطلين عن العمل، وغالبًا ما تُسمى الخدمات التي تقدم الضمان الاجتماعي بـالخدمات الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي كفل معاش الضمان الاجتماعي للفئات كافة التي ليس لها مصدر دخل كافٍ تعتمد عليه في معيشتها بهدف مساعدتها على تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية وفقاً لأحكام القانون.