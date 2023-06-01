مسابقة للنساء الحوامل في نيكاراغوا (شاهد)

أقيمت في عاصمة نيكاراغوا، ماناغوا، مسابقة الحوامل السنوية في نسختها العشرين، وفي هذه المسابقة الطريفة، تتنافس النساء الحوامل على لقب صاحبة أكبر كرش.

وتنظم المسابقة محطة راديو محلية في ماناغوا في الثلاثين مايو، وهو عيد الأم في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

تحصل المرأة الفائزة على جائزة مادية وجوائز عينية أخرى

وفي العادة تحصل المرأة الفائزة على جائزة مادية وجوائز عينية أخرى، حيث حصلت المتسابقة فيرونيكا إسبينوزا، وهي أم لأربعة أطفال، على المرتبة الأولى في مسابقة هذا العام، حسبما ذكرت قناة “يورو نيوز”.

وتعتبر لعبة الكروش مسابقة شعبية في بعض المناطق في نيكاراغوا، حيث يتم تنظيمها في المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس والاحتفالات الدينية، كما تعتبر هذه اللعبة فرصة للنساء الحوامل للتواصل والتفاعل مع بعضهن البعض، وتشجيع بعضهن البعض على الاستمتاع بالحمل.

وتقوم اللعبة على إلقاء الكرة بين مجموعة من النساء الحوامل، ويتم تحديد الفائزة بناء على عدد المرات التي تمكنت فيها من إلقاء الكرة داخل السلة.

لعبة الكروش تمتلك فوائد صحية للنساء الحوامل

وبالإضافة إلى الجانب الترفيهي من اللعبة، فإنها تمتلك فوائد صحية للنساء الحوامل، حيث تساعد على تحسين التوازن والتنسيق والتحكم في الحركة والتنفس، وتساعد على تحسين اللياقة البدنية بشكل عام، كما يمكن أن تساعد اللعبة في تحسين المزاج وتخفيف الإجهاد النفسي الذي يمكن أن يصاحب فترة الحمل.

لعبة الكروش شعبية ومسلية

وعلى الرغم من أنها تعتبر لعبة شعبية ومسلية، إلا أنه ينبغي التأكد من أن النساء الحوامل يمارسنها بشكل آمن ومناسب لحالتهن الصحية، ويجب أن يتم تجنب الإصابات والتعرض للمخاطر التي يمكن أن تؤثر على صحة الأم والجنين.

وفي النهاية يمكن القول أن لعبة الكروش تعتبر وسيلة ممتعة ومفيدة للنساء الحوامل في نيكاراغوا، حيث تساعدهن على التسلية والاسترخاء وتحسين اللياقة البدنية والصحة العامة، وعلى الرغم من أنها تعتبر لعبة شعبية، إلا أنه ينبغي التأكد من ممارستها بشكل آمن ومناسب لحالة الصحية الفردية.

الثقافة والتقاليد الشعبية في نيكاراغوا

وبالتالي تعكس هذه اللعبة جانبًا من الثقافة والتقاليد الشعبية في نيكاراغوا، وتشكل جزءًا من الحياة اليومية للنساء الحوامل في هذه الدولة.