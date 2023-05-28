الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

السعودية وإيطاليا تؤكدان عمق العلاقات التاريخية بين البلدين

بوابة الوفد الإلكترونية

أكدت المملكة العربية السعودية وإيطاليا، علي عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات.

 

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السعودية تستقبل حجاج إيران بالهدايا والحلوى والورود (صور)

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السعودية وأمريكا تدعوان طرفي النزاع في السودان لتمديد وقف إطلاق النار

جاء ذلك وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) خلال لقاء وفد سعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الأحد، مع لجنة الصداقة البرلمانية السعودية- الإيطالية والممثلة برئيس اللجنة ماركو أوسناتو، في العاصمة الإيطالية روما، الذي بحثا خلاله سبل التعاون بين الجانبين في عدة مجالات.

محمد بن سعيد آل جابر

كما عقد السفير محمد بن سعيد آل جابر والوفد المرافق له اجتماعات مع عدد من المسؤولين في إيطاليا، استعرض خلالها الوفد جهود المملكة السياسية والاقتصادية والإنسانية والتنموية، وبحث سبل دعم السلام في اليمن، إضافة إلى استعراض دعم السعودية التنموي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي بلغت مشاريعه ومبادراته 229 مشروعًا ومبادرة تنموية في سبعة قطاعات أساسية، بالإضافة إلى البرامج التنموية للمساهمة في تحسين الحياة اليومية في مختلف المحافظات اليمنية ورفع كفاءة البنى التحتية للقطاعات الأساسية والحيوية.

 

وفي سياق متصل، اجتمع الوفد السعودي برئاسة السفير آل جابر، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) سيندي ماكين، كما التقى مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) راميرو لوبيز دا سيلفا في مقر البرنامج بمدينة روما، حيث بحث عددًا من  

 

 

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الجريدة الورقية