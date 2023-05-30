السعودية.. التفاصيل الكاملة للاستعلام عن راتب التقاعد

يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، إلى معرفة التفاصيل الكاملة للاستعلام عن راتب التقاعد 1444هـ إلكترونيًا، وهو ما يحصل عليه الكثير من الأشخاص الذين يتخطون سن 60 عامًا وذلك بسبب التقاعد عن العمل، سواء من العسكريين أو المدنيين.

مبلغ راتب التقاعد 1444

ويتم تحديد مبلغ راتب التقاعد وفقًا لمعايير منها الوظيفة التي كان يحصل عليها المتقاعد في فترة عمله، حيث وضعت المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التى لابد من أن تتوافر في الشخص حتى يستطيع الحصول على راتب التقاعد.

شروط صرف راتب التقاعد

أن يكون قضى مدة كافية في العمل للحصول على راتب التقاعد.

ألا يكون قد تم تعيين المتقاعد في أي وظيفة حكومية بعد التقاعد.

تسديد كافة المستحقات الضريبية أو التأمينية.

أن يكون عمر الحاصل على الراتب 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء.

أن يكون قد أمضى قدمًا في كافة الإجراءات لاستلام راتب التقاعد.

قبول التعيين في وظيفة مختلفة التي تم التقاعد منها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد

يجب الدخول على موقع المؤسسة العامة الإلكتروني.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

من الممكن الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الموحد.

الدخول على خدمات التقاعد

اختيار الاستعلامات.

يجب إدخال رقم الطلب.

اختيار الاستعلام عن راتب التقاعد

النقر على أيقونة استعلام بعد إدخال رمز التحقق.

أخيرًا ستظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب

وزارة الموارد البشرية

وقد كشفت وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي، حيث يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي للنظام القديم والمطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي، وإذا وافق يوم عطلة رسمية يتم الصرف في اليوم التالي.

الضمان الاجتماعي

ويهدف الضمان الاجتماعي إلى تعزيز رفاهية السكان من خلال اتخاذ تدابير مساعدة تضمن الحصول على ما يكفي من الموارد للغذاء والمأوى ومن أجل تحسين الصحة ورفاهية السكان في قطاعات كبيرة ومحتمل أن تكون ضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والمرضى والعاطلين عن العمل، وغالبًا ما تُسمى الخدمات التي تقدم الضمان الاجتماعي بـالخدمات الاجتماعية.