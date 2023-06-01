فيلم «تاج» حكاية جديدة تعتمد على الأداء والإبداع

تامر حسنى:

استطاع المطرب تامر حسنى أن يحقق طرفى المعادلة الصعبة بين النجاح والتألق على ساحة الأغنية وأيضاً بين نجوم السينما.

حيث أصبح تامر حسنى واحدًا من أهم نجوم شباك التذاكر فى كل موسم يتواجد فيه بعمل سينمائى، ومنافسًا شرسًا بين نجوم السينما الذى يتسابق الجمهور على أعمالهم.

يستعد تامر حسنى لخوض تجربة سينمائية جديدة بعنوان «تاج»، وهو العمل السينمائى الذى سيقدم فيه شخصيتين مختلفتين تمامًا، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا، وحاليًا فى مرحلة رسم وتجهيز الشخصيات الذى سيظهر من خلالها فى الفيلم.

فى هذا السياق تحدث تامر حسنى عن فيلمه الجديد وقال: مع كل تجربة جديدة أريد تقديم عمل مميز ومختلف للجمهور، وجذبنى فى حكاية «تاج» أنه عمل فيه جرعة كبيرة من التمثيل والإبداع، فالحكاية لن تعتمد على الأغانى، بقدر ما سيوجد مشاهدة تحتوى على زخم من التفاعلات والتمثيل.

وأضاف: حاليًا فى مرحلة التجهيز والتحضير لمضمون الشخصيات، لأنى سأقدم خلال أحداث الفيلم شخصيتين وليس شخصية واحدة، وكل شخصية ستكون مختلفة عن الأخرى تمامًا، بالإضافة إلى الشكل الجديد الذى أريد الظهور من خلاله للجمهور، فالأمر يتطلب مجهودات كبيرة واستعدادات بدنية مكثفة أعمل عليها فى الوقت الحالى.

وعن فريق عمل الفيلم، قال: الفيلم سيكون من إخراج المبدعة والمميزة سارة وفيق، وجارى الاتفاق مع فريق عمل الفيلم، فحتى الآن لم يتم الاتفاق مع الغنانة التى ستقوم بدور البطولة النسائية وستكون هناك مفاجآت كثيرة للجمهور، ولذلك مازلنا فى مرحلة التحضير والتجهيز وسأعلن عن كافة التفاصيل.

تامر حسني

وعن اعتذار العديد من الفنانات عن المشاركة فى الفيلم، قال: لا توجد أى أزمة فى ذلك، فكل فنانة كانت لديها ارتباطات أخرى قبل توقيع الفيلم، ولذلك لم يتمكن من توفيق مواعيد التصوير، فلا توجد مشكلة بالنسبة لى من اعتذراهن، فجميعهن أصدقائى وجمعتنا علاقة صداقة وعمل لسنوات، وأتمنى لهن كل التوفيق فى أعمالهن.

وعن عدم إخراجه للفيلم الجدبد، بعد إخراج فيلمه الماضى «بحبك»، قال: تجربة فيلمى الأخير «بحبك» مع الإخراج من أهم تجارب حياتى، وحقق لى ما أعمل عليه باستمرار أن أكون فنانًا شاملًا، ولكن أريد أن تكون تجربتى الإخراجية الجديدة بشكل متطور وبرؤية حرفية، ولذلك مطلوب منى تطوير نفسى أكثر ومزيد من الوقت للدراسة والخبرة، فكان القرار التعاون مع المخرجة سارة وفيق، وهى مخرجة مبدعة وسيكون لها بصمة كبير وتأثير واضح على الفيلم.

وعن أحدث أعماله الفنية، قال: هناك أغنية جديدة خاصة بإحدى الحملات الإعلانية انتهيت من تصوير الحملة الإعلانية والاغنية منذ أيام قليلة وسيتم عرضها قريبًا، فالحملات الإعلانية أصبحت مادة فنية ينتظرها الجمهور باستمرار ويتفاعل معها وكأنها عمل فنى بالفعل، لذلك الاهتمام بها يكون كبيرًا أيضاً واحرص على تقديمها بشكل جيد للناس.

وعن ألبومه الجديد، قال: أعمل فى الألبوم الجديد أيضاً وانتهيت حتى الآن من تسجيل عدد من الأغانى، ولكن تتبقى أغان أخرى سأقوم بتسجيلها خلال الفترة القادمة، وأتعاون فى الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم «أيمن بهجت قمر وتامر حسين وأمير طعيمة ومحمد يحيى وتامر على ومحمد شفيق وتميم»، ولم أستقر حتى الآن على موعد طرحه.