عمر خيرت رحلة فنية استثنائية فى محراب النغم

بعد تسلمه جائزة شخصية العام الثقافية..

تعتبر جائزة زايد الثقافية العالمية واحدة من أعلى الجوائز التى تمنح للفنانين والمبدعين فى مجالات الفن والثقافة.

وفى هذا العام، تم تسليم هذه الجائزة إلى أحد أعمدة الموسيقى والتلحين، الموسيقار الكبير عمر خيرت الذى يعد واحدًا من أبرز الموسيقيين والملحنين فى العالم العربى، حيث ترك أثرًا كبيرًا فى صناعة الموسيقى على مدى عقود من الزمن.

وتسلّم خيرت الجائزة وسط حضور حاشد فى العاصمة الإماراتية، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة وأعماله الموسيقية، وباعتباره رمزاً للموسيقى فى العالم العربى وأحد ألمع فنانيها، وباعتباره نموذجاً للسعى المستمر للابتكار والتجديد والتميز.

يتميز الموسيقار الكبير بموهبته الفذة فى عالم الموسيقى، حيث تعد مسيرته الفنية استثنائية. وكان له اهتمام كبير بالموسيقى منذ صغره. لِمَ لا وهو الذى نشأ فى بيت فنى أشبه بالصالون الثقافى الذى يجتمع فيه كبار الفنانين والشعراء من حول العالم، درس الموسيقى فى معهد الكونسرفتوار بالقاهرة، ثم استكمل تعليمه الموسيقى فى باريس، وقدم أعمالًا فنية رائعة فى مجالات متنوعة، بما فى ذلك الموسيقى الكلاسيكية والتصويرية والشعبية.

بعد تسلمه جائزة الشيخ زايد لشخصية العام الثقافية من مركز أبو ظبى للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة فى أبو ظبى، أراد أن يمتع جمهوره ومحبيه الذين ينتظرون حفلاته من حين لآخر، إذ يلتقى بجمهوره فى الثامنة مساء يوم 12 شهر يونيو المقبل، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية.

عمر خيرت

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، منها «صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش»، وغيرها من الأغانى.

وعلى الجانب الاخر، يستعد خيرت لإحياء حفل موسيقى يوم 3 يونيو المقبل، على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبو الهول، سيقدم خلاله أكثر من 20 مقطوعة موسيقية.

ولم تكن تلك المرة الأولى التى يقيم فيها الموسيقار العالمى حفلا بمسرح الصوت والضوء، وسط أجواء تاريخية، فلقد كانت أولى حفلاته فى عام 2017، بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 فى حفل الأنامل الذهبية.

تتميز إسهامات الموسيقار عمر خيرت بالتنوع والتعدد، حيث عمل فى مجالات مختلفة من الموسيقى. وقدم تكوينات موسيقية متعددة الأصوات تجمع بين الأصالة والابتكار، وتمتاز بالتوازن والجمال. له مجموعة واسعة من الأعمال الموسيقية البارزة، ومن بينها تلحين العديد من الأغانى الشهيرة لكبار الفنانين، كما أثرى المشهد الثقافى بأعماله الفنية المتنوعة والمميزة.

جاء تكريم الموسيقار عمر خيرت بجائزة شخصية العام الثقافية من قبل جائزة الشيخ زايد للكتاب، انطلاقاً من كون إمارة أبوظبى عاصمة للفن والإبداع، ومصنفة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» «مدينة الموسيقى»، ونظراً لاهتمام الإمارة الكبير بالموسيقى التى تمثل جسر التقاء بين العالم العربى والثقافات الأخرى.