«ريبورتاج مصر»: رفعنا معدل تنفيذ مشروع « مونتى نابوليونى لـ«17%» بعد 6 أشهر»

أعلنت شركة ريبورتاج مصر -إحدى شركات ريبورتاج بروبرتيز الإماراتية العاملة بالسوق العقارى المصري.

عن الوصول بمعدلات تنفيذ مرتفعة بمشروع «مونتى نابوليونى»، وذلك بنسبة التنفيذ لـ17%.خلال 6 أشهر فقط من بدء العمل بالمشروع، حيث تستهدف الشركة الالتزام بمعدلات التنفيذ والتسليم للعملاء.

قال حنا كرم، الرئيس التنفيذى لشركة ريبورتاج مصر، إن الشركة تعمل بكامل جهودها فى تنفيذ المشروع منذ بدء العمل به نهاية العام الماضى، حيث يعد الالتزام جزءا أساسيا من استراتيجية عمل الشركة، لافتًا إلى أن الشركة بدأت تنفيذ المشروع عقب إطلاقه بوقت محدود.

وأكد أن الفترة الراهنة تتطلب من الشركات سرعة التنفيذ فى مشروعاتها، وهو ما يعتمد على وجود ملاءة مالية قوية تدعم سرعة التنفيذ، بالإضافة إلى وجود خبرة ومرونة فى التعامل مع التغيرات الاقتصادية والسوقية، وهى عوامل تمتلكها ريبورتاج مصر.

ولفت إلى أن الشركة نجحت فى إنهاء أعمال الحفر والتسوية والآن جار العمل فى مرحلة صب الأساسات لوحدات التاون هاوس بالمرحلة الأولى للمشروع، حيث تم التنفيذ وفق خطة محددة مرتبطة بموعد التسليم، مع الحفاظ على جودة المنتج العقارى الذى يتم تنفيذه، وذلك لتعزيز ثقة العملاء بالشركة، والحفاظ على مصداقيتها وتنفيذ المنتج بكافة التفاصيل التى وعدت عملاءها بها.

وأشار إلى أن مشروع «مونتى نابوليونى» يقع على مساحة 111 فدانا ضمن «مستقبل سيتى»، ويوفر المشروع تاون هاوس مبتكرا كامل التشطيب، بالإضافة إلى شقق بمساحات متميزة بداية من غرفة واحدة إلى 4 غرف بأعلى مستويات التشطيب الفاخر.

وتابع أن الشركة تعمل بمرونة وخبرات قوية لتنفيذ المشروع، حيث يتم الاستعانة بشركاء نجاح مميزين فى العمل بكافة مراحل المشروع، وذلك لتقديم أعلى مستوى من الجودة ليتناسب مع اسم الشركة وسابقة أعمالها على مستوى العالم.