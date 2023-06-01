باستخدام برامج الفدية.. كشف بيانات 9 ملايين مريض في أمريكا

ذكر موقع "تك كرانش" التقني أن هجومًا سيبرانيًا باستخدام برامج الفدية كشف بيانات 9 ملايين مريض في الولايات المتحدة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستهدف الهجوم واحدة من أكبر شركات التأمين الصحي للأسنان في الولايات المتحدة ما أدى إلى اختراق المعلومات الشخصية لما يقرب من 9 ملايين فرد.

وقالت الشركة إنها علمت بنشاط في نظام الحاسب الآلي لديها من دون إذن في 6 مارس وعلمت لاحقًا أن أحد المتسللين «تمكن من رؤية وأخذ نسخ من بعض المعلومات في نظام الكمبيوتر» بين 26 فبراير و7 مارس 2023.