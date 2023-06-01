الحياة خارج كوكب الأرض.. ناسا تحسم الجدل

نفت الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، وجود أي دليل لديها على وجود حياة خارج كوكب الأرض، وفق روسيا اليوم.

وخلال مؤتمر عبر الهاتف قدمه، ديفيد غرينسبون، الزميل الأقدم في معهد الكواكب الأمريكي، وهو جزء من مجموعة بحثية مستقلة لدراسة المعلومات حول الظواهر الشاذة غير المعروفة، قال العالم: "لم نر أي دليل أو إثبات أن الظواهر الشاذة مجهولة الهوية لها أي علاقة بالحياة خارج كوكب الأرض".

وأضاف غرينسبون: "ما زلنا لا نملك سببا لربط الظواهر الشاذة غير المحددة بهذه الدراسة بتلك الطريقة."

وقال العالم: "ليس لدينا أي دليل واضح يشير إلى وجود صلة بين الظواهر الشاذة والحياة خارج كوكب الأرض".