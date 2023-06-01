الداخلية تعيد فتاة الغربية المتغيبة عن منزلها

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب إحدى الفتيات بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من (أحد الأشخاص – مقيم بالشرقية) ، بتغيب كريمته (طالبة) عقب خروجها من المنزل لتعنيفه لها لإهمالها فى دراستها وأضاف أنها تُعانى من مرض نفسى ، ولم يتهم أو يشتبه فى غيابها.

وبتاريخ (26) الجارى حضر لديوان المركز شقيق المتغيبة ، وبرفقته شقيقته المتغيبة وقرر بعودتها وأنها كانت متواجده خلال فترة غيابها بالقاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.