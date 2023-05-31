الرئيس الفرنسي يتمنى نجاح الهجوم المُضاد الأوكراني

أكد الرئيس الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، أنه لن يُناقش بصورة علنية ​​آفاق تطور الأحداث في حالة فشل "الهجوم المُضاد" الأوكراني المزعوم، مُتمنيًا نجاحه.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أعلن ماكرون، احتمال إعادة الغرب النظر في مساعدته لأوكرانيا إذا طال أمد النزاع، مُعلقًا الآمال الكبيرة على عدم فشل "الهجوم المُضاد" المُحتمل من قِبل كييف.

وقال الرئيس الفرنسي، الأربعاء، في كلمته أمام منتدى الأمن الإقليمي "غلوبسيك" في براتيسلافا: "يجب أن نستعد لحقيقة أن هذا النزاع سوف يستمر وأيضًا لعواقب مثل هذا التطور في الأحداث".

وأضاف: "يجب أن نستعد، بحسب الوضع لظهور الرأي العام الخاص بدعم أوكرانيا على المدى الطويل في نزاع من المستوى الشديد والمتوسط ​​الشدّة. ومن أجل القيام بذلك، فإننا نحتاج، مع جميع الشركاء، إلى عملية مراجعة وتحليل طبيعة دعمنا خلال هذا الصيف، وكذلك من أجل فهم ما المطلوب لتحقيق النتيجة المتوقّعة".

إحلال سلام مُستقر في أوكرانيا:

وفي السياق ذاته، أكد رئيس فرنسا أنه سيتم البت في مسألة إحلال سلام مُستقر في أوكرانيا في الأشهر المُقبلة.

"وفي الوقت نفسه، وبالإضافة إلى دعم كييف بنشاط في هجومها المُضاد، ستُحاول الدول الغربية بالتوازي، إقناع بلدان العالم في الجنوب بالانضمام إلى عملية حل النزاع"، وأيضًا لتطوير "ضمانات أمنية واضحة وقابلة للتطبيق" لأوكرانيا، ومن هذا المُنطلق، سيكون اجتماع الناتو في فيلنيوس هذا الصيف ذا أهمية كبيرة، بحسب تعبير ماكرون.

الهجوم المُضاد الأوكراني

واختتم: "إذا خفضنا دعمنا، ورضينا بالأمر الواقع أو تجميد النزاع، فسيكون ذلك لصالح روسيا بالتأكيد.. ونظرًا للجهود المُستمرة وحقيقة أن هذا أمر محوري للنظام العالمي بأكمله واستدامة الأمن الأوروبي، يجب ألا نقبل مثل هذا السيناريو".

من ناحية أخرى، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، باللوم على سُلطات كوسوفو لعدم احترام اتفاق الوساطة مع صربيا الذي توسطت فيه شخصيات بارزة في الاتحاد الأوروبي.

وصرح ماكرون خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيرته السلوفاكية سوزانا كابوتوفا، على هامش منتدى "غلوبسيك" في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، أن سُلطات كوسوفو فشلت في الالتزام باتفاق الوساطة مع صربيا، الذي توسطت فيه شخصيات بارزة في الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تسريع اندماجها في الكتلة.

وواصل ماكرون: "اتخذت سلطات كوسوفو قرارًا بعدم احترام الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والعملية التي بدأت في ظل الوساطة الأوروبية، وأحرزت تقدمًا كبيرًا، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والمستشار الألماني أولاف شولتس".

وشدد ماكرون، على أن جميع الأطراف أوضحوا لسُلطات كوسوفو أن من الخطأ المُضي في الانتخابات المحلية التي جرت في شهر أبريل الماضي.