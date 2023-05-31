أعلن جورجوس دونيس المدير الفني لفريق الفتح السعودي ، عن تشكيل الفريق لمباراة النصر في المباراة التي تقام على ستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل الفتح لمباراة النصر في الدوري السعودي

تشكيل النصر أمام الفتح في دوري ورشن السعودي

في حراسة المرمي أوجستين روسي،

الدفاع: سلطان الغنام – الفارو – عبد الله مادو– جيسلان كونان،

الوسط: عبد المجيد الصليهم– عبد الله الخيبري – لويز جوستافو،

الهجوم: أندرسون تاليسكا – عبد العزيز العليوه – عبدالرحمن غريب.

وجاءت دكة البدلاء النصر لمباراة الفتح

وليدعبد الله محمد فتيل نواف بوشل سامى النجعى محمد مران أيمن يحيي ماجد قشيش محمد صهلولى علي لاجامي .

يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي، عن مباراة فريقه ضد الفتح المقرر له غدا الأربعاء في الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ومنح الجهاز الطبي لنادي النصر، راحة، وعليه سيغيب رونالدو عن مباراة الفتح المقرر لها يوم غدًا الأربعاء ضمن الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

الجهاز الطبي يمنح رونالدو راحة

وتابعت التقارير الصحفية، أن الفحوصات الطبية، التي خضع لها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو أكدت أن العضلة الضامة لدى اللاعب سليمة ولا يوجد بها أي تمزق، مع وجود شد عضلي بسيط بها.

وعليه أكتفى رونالدو بحصة علاجية داخل العيادة تجاوزت الساعتين، مع زميليه نواف العقيدي وعلي الحسن، ليترك أسوار العالمي.

وتابعت التقارير، أن الجهاز الطبي لنادي النصر، فضل إراحة اللاعب البرتغالي، وعدم مشاركته في المباراة الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، لكي لا يتعرض لانتكاسة، بتمزق عضلي.

وفشل النصر في سباق الدوري السعودي للمحترفين، بعد حسم خصمه اتحاد جدة، لصالحه في الجولة قبل الأخيرة، بعد انتصاره على الفيحاء بثلاثية نظيفة.

وتعادل النصر في مباراته الأخيرة بصعوبة مع الاتفاق بهدف لكلاهما في الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي ومنتخب البرتغال

انضم كريستيانو رونالدو لقائمة منتخب البرتغال استعدادا لتصفيات يورو 2023، حيث حقق العديد من الأرقام القياسية خلال مسيرته مع برازيل أوروبا حتى الآن.